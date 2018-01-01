Аварія в Ковелі: вантажівка в'їхала в міст
11 лютий, 21:03
У Ковелі протягом дня сталося дві дорожні пригоди за участі вантажівок.
Так, 11 лютого об 11:44 на вулиці Луцькій унаслідок погодних умов, водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та перегородив трасу в обох напрямках руху, - повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
".. ще одна вантажівка в'їхала в бетонну опору мосту. Ковельські рятувальники допомогли обом водіям та витягли обидва автомобілі", - кажуть рятувальники.
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Так, 11 лютого об 11:44 на вулиці Луцькій унаслідок погодних умов, водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та перегородив трасу в обох напрямках руху, - повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
".. ще одна вантажівка в'їхала в бетонну опору мосту. Ковельські рятувальники допомогли обом водіям та витягли обидва автомобілі", - кажуть рятувальники.
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