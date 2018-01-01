На Волині з авто поцупили важливі документи
Сьогодні, 12:09
Із автівки волинянки викрали посвідчення водія та інші важливі документи.
Про це повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.
Так, 11 лютого місцева мешканка припаркувала авто на стадіоні і пішла у справах. Коли повернулася, то застала розбите в авто скло, відсутність водійських прав та інших документів на сам технічний засіб.
Збитки потерпіла оцінила у 5 тисяч гривень. За фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з'ясовує усі обставини інциденту.
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Про це повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.
Так, 11 лютого місцева мешканка припаркувала авто на стадіоні і пішла у справах. Коли повернулася, то застала розбите в авто скло, відсутність водійських прав та інших документів на сам технічний засіб.
Збитки потерпіла оцінила у 5 тисяч гривень. За фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з'ясовує усі обставини інциденту.
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