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На Волині з авто поцупили важливі документи

На Волині з авто поцупили важливі документи
Із автівки волинянки викрали посвідчення водія та інші важливі документи.

Про це повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський.

Так, 11 лютого місцева мешканка припаркувала авто на стадіоні і пішла у справах. Коли повернулася, то застала розбите в авто скло, відсутність водійських прав та інших документів на сам технічний засіб.

Збитки потерпіла оцінила у 5 тисяч гривень. За фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

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Теги: крадіжка
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