На Волині з авто поцупили важливі документи





Про це повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, – пише



Так, 11 лютого місцева мешканка припаркувала авто на стадіоні і пішла у справах. Коли повернулася, то застала розбите в авто скло, відсутність водійських прав та інших документів на сам технічний засіб.



Збитки потерпіла оцінила у 5 тисяч гривень. За фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із автівки волинянки викрали посвідчення водія та інші важливі документи.Про це повідомили у Володимир-Волинському міському відділі поліції, – пише Район.Володимир-Волинський Так, 11 лютого місцева мешканка припаркувала авто на стадіоні і пішла у справах. Коли повернулася, то застала розбите в авто скло, відсутність водійських прав та інших документів на сам технічний засіб.Збитки потерпіла оцінила у 5 тисяч гривень. За фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію