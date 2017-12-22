«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook

Сулеймана Кадирова, члена регіонального Меджлісу, якого російські силовики звинувачують у сепаратизмі. У соцмережі Кадиров написав, що «Крим — це Україна. Був, є і буде».



Засідання відбулось у понеділок, 12 лютого, - повідомляє



Як повідомляє «Кримська солідарність», на засіданні «суд» заслухав так званих експертів з боку обвинувачення, які робили аналіз слів Кадирова та експертів із боку захисту.



Під час опитування експертів з’ясувалось, що навіть експерти обвинувачення закликів до зазіхання на територіальну цілісність Росії не знайшли, повноцінного лінгвістичного аналізу не робили, втім все одно обґрунтували своїми матеріалами обвинувачення Кадирову.



Фахівці з боку захисту, яких «суд» заслухав після цього, висновки експертів ФСБ Нечаєвої та Кудусової назвали некомпетентними.



Перший обшук та вилучення комп’ютерної техніки вдома у Сулеймана Кадирова відбувся 5 жовтня 2016.



11 жовтня 2016 проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.280.1 (публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, скоєні із використанням СМІ або електронно-комунікаційних систем), максимальна санкція — 5 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Феодосійський міський «суд» в окупованому Криму слухав справу, члена регіонального Меджлісу, якого російські силовики звинувачують у сепаратизмі. У соцмережі Кадиров написав, що «Крим — це Україна. Був, є і буде».Засідання відбулось у понеділок, 12 лютого, - повідомляє «Громадське». Як повідомляє «Кримська солідарність», на засіданні «суд» заслухав так званих експертів з боку обвинувачення, які робили аналіз слів Кадирова та експертів із боку захисту.Під час опитування експертів з’ясувалось, що навіть експерти обвинувачення закликів до зазіхання на територіальну цілісність Росії не знайшли, повноцінного лінгвістичного аналізу не робили, втім все одно обґрунтували своїми матеріалами обвинувачення Кадирову.Фахівці з боку захисту, яких «суд» заслухав після цього, висновки експертів ФСБ Нечаєвої та Кудусової назвали некомпетентними.Перший обшук та вилучення комп’ютерної техніки вдома у Сулеймана Кадирова відбувся 5 жовтня 2016.11 жовтня 2016 проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.280.1 (публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, скоєні із використанням СМІ або електронно-комунікаційних систем), максимальна санкція — 5 років позбавлення волі.

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