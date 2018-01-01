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Біля міськради зіткнулися вантажівка і легковик

Біля міськради зіткнулися вантажівка і легковик
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика.

Аварія сталася ввечері 13 лютого, - пише Волинь24.

Через автопригоду на вулиці утворився затор.

Вантажівка ТАТА їхала вулицею Хмельницькою. Її обігнала Audi, водій якої хотів повернути на вулицю Кривий вал.

Водій вантажівки не встиг зреагувати і в'їхав в Audi.

Постраждалих немає, але утворився великий затор. У ньому зокрема стояли тролейбуси.


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Теги: ДТП, Луцьк
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