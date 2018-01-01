Біля міськради зіткнулися вантажівка і легковик





Аварія сталася ввечері 13 лютого, - пише



Через автопригоду на вулиці утворився затор.



Вантажівка ТАТА їхала вулицею Хмельницькою. Її обігнала Audi, водій якої хотів повернути на вулицю Кривий вал.



Водій вантажівки не встиг зреагувати і в'їхав в Audi.



Постраждалих немає, але утворився великий затор. У ньому зокрема стояли тролейбуси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика.Аварія сталася ввечері 13 лютого, - пише Волинь24 Через автопригоду на вулиці утворився затор.Вантажівка ТАТА їхала вулицею Хмельницькою. Її обігнала Audi, водій якої хотів повернути на вулицю Кривий вал.Водій вантажівки не встиг зреагувати і в'їхав в Audi.Постраждалих немає, але утворився великий затор. У ньому зокрема стояли тролейбуси.

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