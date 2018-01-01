Біля міськради зіткнулися вантажівка і легковик
Сьогодні, 00:35
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика.
Аварія сталася ввечері 13 лютого, - пише Волинь24.
Через автопригоду на вулиці утворився затор.
Вантажівка ТАТА їхала вулицею Хмельницькою. Її обігнала Audi, водій якої хотів повернути на вулицю Кривий вал.
Водій вантажівки не встиг зреагувати і в'їхав в Audi.
Постраждалих немає, але утворився великий затор. У ньому зокрема стояли тролейбуси.
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Аварія сталася ввечері 13 лютого, - пише Волинь24.
Через автопригоду на вулиці утворився затор.
Вантажівка ТАТА їхала вулицею Хмельницькою. Її обігнала Audi, водій якої хотів повернути на вулицю Кривий вал.
Водій вантажівки не встиг зреагувати і в'їхав в Audi.
Постраждалих немає, але утворився великий затор. У ньому зокрема стояли тролейбуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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