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На Волині стало менше корів. ВІДЕО

На Волині стало менше корів. ВІДЕО
На Волині аграрії скоротили поголів'я великої рогатої худоби на дві з половиною тисячі особин.

Про це повідомляє «12 канал».

Волинські аграрії за рік наростили обсяги виробництва продукції тваринництва, проте водночас скоротили поголів’я великої рогатої худоби аж на дві з половиною тисячі особин.

Тисячу бичків та корів вирізали в приватному секторі, півтори тисячі – в крупнотоварних та фермерських господарствах. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації стурбовані цим фактом, проте сподіваються, що дотації, які обіцяв затвердити Кабмін, допоможуть наростити волинське стадо.

Також у цій програмі передбачена дотація на будівництво тваринницьких комплексів. Держава і зараз підтримує тваринництво. На кожну особу молодняка, вирощеного до нетеля, приватні господарі отримують по дві з половиною тисячі гривень. Є доплати і на дійні корови, щоправда, менші – по 300 гривень і за умови утримання в господарстві три і більше голів.

Загалом Волинь за стадом ВРХ посідає сьоме місце в Україні. За м’ясною породою корів – перша вже впродовж багатьох останніх років. Зараз області утримують 40 відсотків поголів’я, яке вирощують на забій.


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Теги: аграрії, тваринництво, промисловість
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