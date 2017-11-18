На Волині стало менше корів. ВІДЕО





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Волинські аграрії за рік наростили обсяги виробництва продукції тваринництва, проте водночас скоротили поголів’я великої рогатої худоби аж на дві з половиною тисячі особин.



Тисячу бичків та корів вирізали в приватному секторі, півтори тисячі – в крупнотоварних та фермерських господарствах. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації стурбовані цим фактом, проте сподіваються, що дотації, які обіцяв затвердити Кабмін, допоможуть наростити волинське стадо.



Також у цій програмі передбачена дотація на будівництво тваринницьких комплексів. Держава і зараз підтримує тваринництво. На кожну особу молодняка, вирощеного до нетеля, приватні господарі отримують по дві з половиною тисячі гривень. Є доплати і на дійні корови, щоправда, менші – по 300 гривень і за умови утримання в господарстві три і більше голів.



Загалом Волинь за стадом ВРХ посідає сьоме місце в Україні. За м’ясною породою корів – перша вже впродовж багатьох останніх років. Зараз області утримують 40 відсотків поголів’я, яке вирощують на забій.





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