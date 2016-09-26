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На Волині затримали злочинців, які ввозили з Європи нарковмісні таблетки

На Волині затримали злочинців, які ввозили з Європи нарковмісні таблетки
Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками затримали на Волині двох наркоділків, які ввозили з однієї з країн Євросоюзу наркомісткі пігулки.

Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники виїхали до Європи для закупки таблеток із вмістом псевдоефедрину, який є прекурсором для виготовлення психотропних препаратів.

Для конспірації ділки планували одночасно перетнути державний кордон у різних місцях. Правоохоронці затримали одного з контрабандистів у пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі, другого ‒ у потягу в пункті пропуску «Ягодин».

Співробітники СБ України вилучили у наркоділків десять тисяч пігулок вартістю понад двісті тисяч гривень за цінами «чорного ринку». Слідчими Управління СБ України у Волинській області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.


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Теги: СБУ, наркотики, контрабанда
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