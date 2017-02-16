«Допригалась дєвка»: про що писали фігуранти справи Литкіної після її вбивства

Катерини Литкіної.



Судове засідання відбулось у вівторок, 20 лютого, - повідомляє



На початку судового засідання заслухали свідка, неповнолітнього Андрія Юзвика, який прибув в залу суду із законним представником. Хлопець навчався із обвинувачуваним у вбивстві Назаром Статочнюком у школі, пізніше в технікумі і, як сам зізнався, знає його з дитячого садочка. Свідок охарактеризував обвинувачуваного як доброго підлітка, який завжди був готовий прийти на допомогу.



Він розповів в залі суду, що коли розпочалися пошуки Катерини Литкіної, в соцмережі особисто скидав Назару посилання на новини про її зникнення. Під час дослідження доказів суддя Логвинюк зачитала присутнім, чим закінчилась ця переписка – реакцією Статочнюка на повідомлення про зникнення дівчини були репліки «Ха-ха, буває» «Допригалась дєвка». Також зачитали повідомлення від інших користувачів мережі, котрі прямо запитували у хлопця де Катя, відповіді на які супроводжувались нецензурною лайкою.



Слід зазначити, що обвинувачуваний у вбивстві на той момент перед ровесниками свідомо приховував інформацію про те, що інший фігурант справи, його брат Максим Терлецький, перебував в Україні і завідома надавав неправдиву інформацію, що він знаходиться в Словенії. Історія відвідування Статочнюком сторінок інтернету свідчить про те, що він неодноразово намагався зайти на сторінку Литкіної у ВК до моменту вбивства.



На ноутбуці хлопця містилася також папка «Катя» яку було видалено 8.08.2016-го року. Як повідомив прокурор Самчук, у ніч з 1-го на 2 серпня (період вбивства) обвинувачуваний з ноутбука заходив в ютюб та з 00:14 по 00:19 переглядав відеофрагмент фільму «Безславні виродки», який передбачає спосіб вбивства людини за допомогою бити.



Цієї ж ночі він знову з’явився в інтернеті о 3:03. У історії відвідування сторінок є також відомості про те, що раніше Статочнюк шукав биту в інтернеті. Суд продовжить розглядати справу 21-го лютого.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді продовжили досліджувати письмові докази у справі вбивства неповнолітньої мешканки НововолинськаСудове засідання відбулось у вівторок, 20 лютого, - повідомляє «Буг». На початку судового засідання заслухали свідка, неповнолітнього, який прибув в залу суду із законним представником. Хлопець навчався із обвинувачуваним у вбивствіу школі, пізніше в технікумі і, як сам зізнався, знає його з дитячого садочка. Свідок охарактеризував обвинувачуваного як доброго підлітка, який завжди був готовий прийти на допомогу.Він розповів в залі суду, що коли розпочалися пошуки Катерини Литкіної, в соцмережі особисто скидав Назару посилання на новини про її зникнення. Під час дослідження доказів суддя Логвинюк зачитала присутнім, чим закінчилась ця переписка – реакцією Статочнюка на повідомлення про зникнення дівчини були репліки «Ха-ха, буває» «Допригалась дєвка». Також зачитали повідомлення від інших користувачів мережі, котрі прямо запитували у хлопця де Катя, відповіді на які супроводжувались нецензурною лайкою.Слід зазначити, що обвинувачуваний у вбивстві на той момент перед ровесниками свідомо приховував інформацію про те, що інший фігурант справи, його брат, перебував в Україні і завідома надавав неправдиву інформацію, що він знаходиться в Словенії. Історія відвідування Статочнюком сторінок інтернету свідчить про те, що він неодноразово намагався зайти на сторінку Литкіної у ВК до моменту вбивства.На ноутбуці хлопця містилася також папка «Катя» яку було видалено 8.08.2016-го року. Як повідомив прокурор Самчук, у ніч з 1-го на 2 серпня (період вбивства) обвинувачуваний з ноутбука заходив в ютюб та з 00:14 по 00:19 переглядав відеофрагмент фільму «Безславні виродки», який передбачає спосіб вбивства людини за допомогою бити.Цієї ж ночі він знову з’явився в інтернеті о 3:03. У історії відвідування сторінок є також відомості про те, що раніше Статочнюк шукав биту в інтернеті. Суд продовжить розглядати справу 21-го лютого.Деталі згодом.

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