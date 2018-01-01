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У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів

У Чернівцях на гарячому «пов’язали» молдавських скімерів
У Чернівцях "на гарячому" зловли злочинну групу із громадян Молдови.

21 лютого співробітники служби безпеки банку у взаємодії з працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України та із залученням спецпризначенців і працівників територіальних підрозділів ГУНП у Чернівецькій області затримали злочинну групу громадян Молдови, - повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Як повідомили працівники служби безпеки ПриватБанку, затримана на гарячому злочинна група на території Чернівців намагалися незаконно заволодіти грошима клієнтів українських банків за допомогою пристрою для несанкціонованого зчитування інформації з банківських платіжних карток – скімера.

Затримані зловмисники зізналися, що впродовж січня – лютого 2018 року встановлювали скімери на банкоматах у різних містах України. Поліція встановлює причетність злочинної групи до фактів скімінгу в Одесі, Києві та Миколаєві.

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Теги: Чернівці, ПривтБанк, затримання
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