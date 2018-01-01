У водія BMW, який скоїв аварію і втік, знайшли зброю

Патрульні поліцейські отримали орієнтування про водія BMW, який спричинив незначну ДТП на проспекті Грушевського, але покинув місце пригоди.Інцидент стався вдень 22 лютого, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.«Буквально через півгодини його виявили і зупинили на вулиці Гнідавській. Молодий чоловік був тверезим і факту причетності до автопригоди не заперечував. У результаті на нього оформили 2 протоколи: за вчинення ДТП і залишення місця ДТП», - розповів інспектор патрульної поліціїТакож при перевірці у салоні авто виявили предмет, схожий на зброю. За попередньою інформацією, це був пістолет системи «Флобер». На місці далі працювала слідчо-оперативна група.