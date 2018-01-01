У водія BMW, який скоїв аварію і втік, знайшли зброю
22 лютий, 22:02
Патрульні поліцейські отримали орієнтування про водія BMW, який спричинив незначну ДТП на проспекті Грушевського, але покинув місце пригоди.
Інцидент стався вдень 22 лютого, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
«Буквально через півгодини його виявили і зупинили на вулиці Гнідавській. Молодий чоловік був тверезим і факту причетності до автопригоди не заперечував. У результаті на нього оформили 2 протоколи: за вчинення ДТП і залишення місця ДТП», - розповів інспектор патрульної поліції Віктор.
Також при перевірці у салоні авто виявили предмет, схожий на зброю. За попередньою інформацією, це був пістолет системи «Флобер». На місці далі працювала слідчо-оперативна група.
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Інцидент стався вдень 22 лютого, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
«Буквально через півгодини його виявили і зупинили на вулиці Гнідавській. Молодий чоловік був тверезим і факту причетності до автопригоди не заперечував. У результаті на нього оформили 2 протоколи: за вчинення ДТП і залишення місця ДТП», - розповів інспектор патрульної поліції Віктор.
Також при перевірці у салоні авто виявили предмет, схожий на зброю. За попередньою інформацією, це був пістолет системи «Флобер». На місці далі працювала слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
І знову бляхи, коли вже закінчиться нашестя цих при...дурків, де влада
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