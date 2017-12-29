Волонтери закликають допомогти дітям полеглих Героїв

На Волині волонтерський рух «Мeцeнaти для сoлдaтa» до дня весни приготував для вас багато гарних виробів.Ці вироби і прикраси робили власноруч діти, дружини полеглих бійців, волонтери і майстрині, - йдеться у повідомленні волонтерського руху у соціальній мережі Facebook.Ці роботи виставляють на продаж з надією, що небайдужі вирішать фінансово підтримати волонтерів і щось придбати. «Зараз ми збираємо кошти, щоби звозити дітей полеглих бійців і військовослужбовців у львівський чи київський аквапарк (плануємо взяти 50 осіб)», - йдеться у повідомленні.«Роблячи свій внесок – ви теж долучатиметесь до підтримки наших діток, а подарунки ще й додадуть вам усім позитивної атмосфери до свята весни і відчуття вдячності від тих сімей, що втратили на війні своїх годувальників!» - закликають волонтери.Довідкова інформація за телефонами 0997508538 та 0989481450.