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Волонтери закликають допомогти дітям полеглих Героїв

Волонтери закликають допомогти дітям полеглих Героїв
На Волині волонтерський рух «Мeцeнaти для сoлдaтa» до дня весни приготував для вас багато гарних виробів.

Ці вироби і прикраси робили власноруч діти, дружини полеглих бійців, волонтери і майстрині, - йдеться у повідомленні волонтерського руху у соціальній мережі Facebook.

Ці роботи виставляють на продаж з надією, що небайдужі вирішать фінансово підтримати волонтерів і щось придбати. «Зараз ми збираємо кошти, щоби звозити дітей полеглих бійців і військовослужбовців у львівський чи київський аквапарк (плануємо взяти 50 осіб)», - йдеться у повідомленні.

«Роблячи свій внесок – ви теж долучатиметесь до підтримки наших діток, а подарунки ще й додадуть вам усім позитивної атмосфери до свята весни і відчуття вдячності від тих сімей, що втратили на війні своїх годувальників!» - закликають волонтери.

Довідкова інформація за телефонами 0997508538 та 0989481450.


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Теги: благодійність, волонтери
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