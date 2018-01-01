Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Льотниче: вул. Лесі Українки, 130,132
2.09:00 – 17:00 с. Ласків: ФОП Сачук С.С., пилорама
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 17:00
с.Раків – Ліс, вул.Йова Кондзеловича, вул.Глущика, пров.Йова Кондзеловича, вул.Шевченка, вул. Ветеранів.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
м.Ківерці
вул.Шевченка,34,
вул.Пархоменка,буд.1,17-25(непарні),
28:30-16:30
с. Звози
вул. 17-го Вересня, вул. Ветеранів.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького
3. 9:00-17:00
с.Борки
4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, МП ”CТРАУС”,Бригада с.Запілля, Борова, Сокіл, частково Полапи (біля дуба), частково Рівне
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Мала Глуша вул. 8-го Березня, Радянська
2. 10:00-17:00 смт. Любешів вул. Бондаренка. Свободи(частково)
місто Нововолинськ
1. 10:00-16:00
М-н Гранат, АЗС ОККО, Гаражі
м.Нововолинськ:
Вул.Княгині Ольги, 2-30
Чайковського 1-31/1,2-30
Чехова 4-14,1-21
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Льотниче: вул. Лесі Українки, 130,132
2.09:00 – 17:00 с. Ласків: ФОП Сачук С.С., пилорама
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 17:00
с.Раків – Ліс, вул.Йова Кондзеловича, вул.Глущика, пров.Йова Кондзеловича, вул.Шевченка, вул. Ветеранів.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
м.Ківерці
вул.Шевченка,34,
вул.Пархоменка,буд.1,17-25(непарні),
28:30-16:30
с. Звози
вул. 17-го Вересня, вул. Ветеранів.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького
3. 9:00-17:00
с.Борки
4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, МП ”CТРАУС”,Бригада с.Запілля, Борова, Сокіл, частково Полапи (біля дуба), частково Рівне
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Мала Глуша вул. 8-го Березня, Радянська
2. 10:00-17:00 смт. Любешів вул. Бондаренка. Свободи(частково)
місто Нововолинськ
1. 10:00-16:00
М-н Гранат, АЗС ОККО, Гаражі
м.Нововолинськ:
Вул.Княгині Ольги, 2-30
Чайковського 1-31/1,2-30
Чехова 4-14,1-21
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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