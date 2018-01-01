Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Льотниче: вул. Лесі Українки, 130,132

2.09:00 – 17:00 с. Ласків: ФОП Сачук С.С., пилорама



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 17:00

с.Раків – Ліс, вул.Йова Кондзеловича, вул.Глущика, пров.Йова Кондзеловича, вул.Шевченка, вул. Ветеранів.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

м.Ківерці

вул.Шевченка,34,

вул.Пархоменка,буд.1,17-25(непарні),

28:30-16:30

с. Звози

вул. 17-го Вересня, вул. Ветеранів.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького

3. 9:00-17:00

с.Борки

4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, МП ”CТРАУС”,Бригада с.Запілля, Борова, Сокіл, частково Полапи (біля дуба), частково Рівне



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Мала Глуша вул. 8-го Березня, Радянська



2. 10:00-17:00 смт. Любешів вул. Бондаренка. Свободи(частково)



місто Нововолинськ



1. 10:00-16:00

М-н Гранат, АЗС ОККО, Гаражі

м.Нововолинськ:

Вул.Княгині Ольги, 2-30

Чайковського 1-31/1,2-30

Чехова 4-14,1-21





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Льотниче: вул. Лесі Українки, 130,1322.09:00 – 17:00 с. Ласків: ФОП Сачук С.С., пилорама1.09:00 – 17:00с.Раків – Ліс, вул.Йова Кондзеловича, вул.Глущика, пров.Йова Кондзеловича, вул.Шевченка, вул. Ветеранів.1. 8:30-16:30м.Ківерцівул.Шевченка,34,вул.Пархоменка,буд.1,17-25(непарні),28:30-16:30с. Звозивул. 17-го Вересня, вул. Ветеранів.1. 9:00-17:00смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького3. 9:00-17:00с.Борки4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, МП ”CТРАУС”,Бригада с.Запілля, Борова, Сокіл, частково Полапи (біля дуба), частково Рівне1. 10:00-17:00с. Мала Глуша вул. 8-го Березня, Радянська2. 10:00-17:00 смт. Любешів вул. Бондаренка. Свободи(частково)1. 10:00-16:00М-н Гранат, АЗС ОККО, Гаражім.Нововолинськ:Вул.Княгині Ольги, 2-30Чайковського 1-31/1,2-30Чехова 4-14,1-21

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