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У волинянки з гаража викрали 26 рулонів тканини

У волинянки з гаража викрали 26 рулонів тканини
У Володимирі-Волинському вчора, 27 лютого, зловмисники обікрали гараж місцевої мешканки.

Про це пише Володимир.медіа.

До поліції о 9:13 зателефонувала жінка і повідомила про те, що з гаража, який знаходиться в кооперативі «Західний», невідомою особою, шляхом пошкодження навісного замка, винесено 26 рулонів тканини, навігатор та магнітолу до автомобіля.

Сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка
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