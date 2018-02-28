У волинянки з гаража викрали 26 рулонів тканини
Сьогодні, 18:01
У Володимирі-Волинському вчора, 27 лютого, зловмисники обікрали гараж місцевої мешканки.
Про це пише Володимир.медіа.
До поліції о 9:13 зателефонувала жінка і повідомила про те, що з гаража, який знаходиться в кооперативі «Західний», невідомою особою, шляхом пошкодження навісного замка, винесено 26 рулонів тканини, навігатор та магнітолу до автомобіля.
Сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень.
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Про це пише Володимир.медіа.
До поліції о 9:13 зателефонувала жінка і повідомила про те, що з гаража, який знаходиться в кооперативі «Західний», невідомою особою, шляхом пошкодження навісного замка, винесено 26 рулонів тканини, навігатор та магнітолу до автомобіля.
Сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень.
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