У волинянки з гаража викрали 26 рулонів тканини





Про це пише



До поліції о 9:13 зателефонувала жінка і повідомила про те, що з гаража, який знаходиться в кооперативі «Західний», невідомою особою, шляхом пошкодження навісного замка, винесено 26 рулонів тканини, навігатор та магнітолу до автомобіля.



Сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському вчора, 27 лютого, зловмисники обікрали гараж місцевої мешканки.Про це пише Володимир.медіа До поліції о 9:13 зателефонувала жінка і повідомила про те, що з гаража, який знаходиться в кооперативі «Західний», невідомою особою, шляхом пошкодження навісного замка, винесено 26 рулонів тканини, навігатор та магнітолу до автомобіля.Сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень.

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