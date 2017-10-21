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McDonalds хоче працювати в Луцьку

McDonalds хоче працювати в Луцьку
У компанії McDonalds заявили, що вони хочуть бути присутніми у Луцьку і шукають тут партнера.

Про це заявив директор з розвитку та виробництва компанії McDonalds в Україні Віталій Стефурак, - пише Волинь24.

«Компанія McDonalds має намір продовжувати розвивати мережу в Україні. Ми хочемо бути присутніми у кожному місті, де є наші потенційні відвідувачів, зокрема, і у місті Луцьку», – сказав Віталій Стефурак.

«Наразі ми шукаємо партнера, який зможе нам запропонувати відповідну земельну ділянку для будівництва закладу McDonalds», – наголосив він.

«Також інформуємо вас про те, що на сьогодні компанія McDonalds не пропонує франшизу в Україні. Всі українські заклади McDonalds перебувають в управлінні корпорації McDonalds», – додав Віталій Стефурак.

Нагадаємо, за словами екс-заступника луцького міського голови Тараса Яковлева раніше представники McDonalds заявляли, що їх заклад можливо збудувати на розі вулиць Стрілецької і Президента Грушевського. Утім у середу, 28 лютого Луцька міська рада вирішила, що на цій ділянці треба робити Сквер авіаторів.

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Теги: McDonalds, Луцьк
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