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Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Іриною Геращенко. ВІДЕО

Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Іриною Геращенко. ВІДЕО
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у ексклюзивному інтерв’ю розповіла про роботу волинських нардепів. А також заявила, наскільки є реальним мирне врегулювання конфлікту на Сході України та яким українським ЗМІ варто довіряти.

Про це та багато іншого дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» цієї п’ятниці, 2 березня, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь». А також повтор програми у неділю, 4 березня, о 19:00.
Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Іриною Геращенко. ВІДЕО



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Теги: Протилежний погляд Live, Ірина Геращенко, варте уваги
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