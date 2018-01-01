Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Іриною Геращенко. ВІДЕО

Ірина Геращенко у ексклюзивному інтерв’ю розповіла про роботу волинських нардепів. А також заявила, наскільки є реальним мирне врегулювання конфлікту на Сході України та яким українським ЗМІ варто довіряти.



Про це та багато іншого дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» цієї п’ятниці, 2 березня, о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь». А також повтор програми у неділю, 4 березня, о 19:00.







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