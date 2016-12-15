Райрада на Волині проголосувала проти прапора УПА





Для прийняття такого рішення забракло два голоси, - пише



На сесії були присутні представники національно-патріотичної громадськості району, ветерани ОУН і УПА, воїни російсько-української війни на Сході України, представники Горохівської районної спілки учасників АТО «Щит», члени ГО «Тризуб» імені Степана Бандери, представники інших молодіжних організацій, інтелігенції, небайдужі громадяни.



Утім, для ухвалення відповідного рішення в Горохівській районній раді забракло голосів. «За» таке рішення проголосувало 19 депутатів із 40 обраних до складу районної ради. 10 присутніх у сесійній залі депутатів таке рішення не підтримали. Серед тих, хто утримався, – заступник голови Горохівської районної ради, висуванець Радикальної партії Ляшка Віталій Клемба.



Список депутатів, які не проголосували за підняття прапора національно-визвольної боротьби українського народу:



Віталій Клемба – Радикальна партія Ляшка.

Людмила Корсун – Радикальна партія Ляшка.

Юрій Обишук – Радикальна партія Ляшка.

Андрій Філат – Радикальна партія Ляшка.

Ганна Форманюк – Радикальна партія Ляшка.

Микола Крисюк – Аграрна партія України.

Михайло Стецюк – Аграрна партія України.

Аркадій Шостак – Аграрна партія України.

Оксана Камоцька – Українське об’єднання патріотів «УКРОП».

Володимир Линчук – БПП «Солідарність».

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