Райрада на Волині проголосувала проти прапора УПА
Сьогодні, 00:46
Горохівська райрада на Волині не зуміла ухвалити рішення вивішувати під час пам’ятних дат національно-визвольної боротьби червоно-чорний прапор.
Для прийняття такого рішення забракло два голоси, - пише ВолиньUA.
На сесії були присутні представники національно-патріотичної громадськості району, ветерани ОУН і УПА, воїни російсько-української війни на Сході України, представники Горохівської районної спілки учасників АТО «Щит», члени ГО «Тризуб» імені Степана Бандери, представники інших молодіжних організацій, інтелігенції, небайдужі громадяни.
Утім, для ухвалення відповідного рішення в Горохівській районній раді забракло голосів. «За» таке рішення проголосувало 19 депутатів із 40 обраних до складу районної ради. 10 присутніх у сесійній залі депутатів таке рішення не підтримали. Серед тих, хто утримався, – заступник голови Горохівської районної ради, висуванець Радикальної партії Ляшка Віталій Клемба.
Список депутатів, які не проголосували за підняття прапора національно-визвольної боротьби українського народу:
Віталій Клемба – Радикальна партія Ляшка.
Людмила Корсун – Радикальна партія Ляшка.
Юрій Обишук – Радикальна партія Ляшка.
Андрій Філат – Радикальна партія Ляшка.
Ганна Форманюк – Радикальна партія Ляшка.
Микола Крисюк – Аграрна партія України.
Михайло Стецюк – Аграрна партія України.
Аркадій Шостак – Аграрна партія України.
Оксана Камоцька – Українське об’єднання патріотів «УКРОП».
Володимир Линчук – БПП «Солідарність».
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Для прийняття такого рішення забракло два голоси, - пише ВолиньUA.
На сесії були присутні представники національно-патріотичної громадськості району, ветерани ОУН і УПА, воїни російсько-української війни на Сході України, представники Горохівської районної спілки учасників АТО «Щит», члени ГО «Тризуб» імені Степана Бандери, представники інших молодіжних організацій, інтелігенції, небайдужі громадяни.
Утім, для ухвалення відповідного рішення в Горохівській районній раді забракло голосів. «За» таке рішення проголосувало 19 депутатів із 40 обраних до складу районної ради. 10 присутніх у сесійній залі депутатів таке рішення не підтримали. Серед тих, хто утримався, – заступник голови Горохівської районної ради, висуванець Радикальної партії Ляшка Віталій Клемба.
Список депутатів, які не проголосували за підняття прапора національно-визвольної боротьби українського народу:
Віталій Клемба – Радикальна партія Ляшка.
Людмила Корсун – Радикальна партія Ляшка.
Юрій Обишук – Радикальна партія Ляшка.
Андрій Філат – Радикальна партія Ляшка.
Ганна Форманюк – Радикальна партія Ляшка.
Микола Крисюк – Аграрна партія України.
Михайло Стецюк – Аграрна партія України.
Аркадій Шостак – Аграрна партія України.
Оксана Камоцька – Українське об’єднання патріотів «УКРОП».
Володимир Линчук – БПП «Солідарність».
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Коментарі 2
Виявляється масовий псевдопатрітизм ще не всіх вразив.В Україні є державний прапор і лише він повинен бути скрізь без винятків. А модні тенденції треба використовувати у моді і мистецтві, а не в політиці. Приймати рішення треба розумом а не емоціями і тенденціями.Горохів респект Вам!
люди не забули "хероїзм" хероїчних патрійота.
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