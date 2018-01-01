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Нафтогаз закриває своє представництво в Росії

Нафтогаз закриває своє представництво в Росії
Нафтогаз закриє своє єдине представництво в Росії, що розташоване в Москві.

Про це повідомили у компанії, повідомляє «Громадське» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада НАК Нафтогаз доручила правлінню здійснити всі необхідні заходи для ліквідації офісу до 12 березня 2018 року.

«Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва», — йдеться в повідомленні.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США.

Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК $2,56 мільярди.

Газпром підтвердив зобов'язання виплатити Нафтогазу $2,56 млрд, але заявив, що не погоджується із таким рішенням.

А вже 1 березня Газпром скасував поставки уже оплаченого газу Україні. Через припинення поставок з Росії, Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м або на 14%.

5 березня Нафтогаз отримав від Газпрому повідомлення про розірвання контрактів.

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Теги: Нафтогаз, газ, газова криза
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Коментарі 1
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навіщо нам представництво, коли у нас вже давно "прощевай"!
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