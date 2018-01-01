Нафтогаз закриває своє представництво в Росії
Сьогодні, 20:50
Нафтогаз закриє своє єдине представництво в Росії, що розташоване в Москві.
Про це повідомили у компанії, повідомляє «Громадське» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
Згідно з повідомленням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада НАК Нафтогаз доручила правлінню здійснити всі необхідні заходи для ліквідації офісу до 12 березня 2018 року.
«Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва», — йдеться в повідомленні.
28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США.
Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК $2,56 мільярди.
Газпром підтвердив зобов'язання виплатити Нафтогазу $2,56 млрд, але заявив, що не погоджується із таким рішенням.
А вже 1 березня Газпром скасував поставки уже оплаченого газу Україні. Через припинення поставок з Росії, Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м або на 14%.
5 березня Нафтогаз отримав від Газпрому повідомлення про розірвання контрактів.
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Про це повідомили у компанії, повідомляє «Громадське» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
Згідно з повідомленням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада НАК Нафтогаз доручила правлінню здійснити всі необхідні заходи для ліквідації офісу до 12 березня 2018 року.
«Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва», — йдеться в повідомленні.
28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США.
Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК $2,56 мільярди.
Газпром підтвердив зобов'язання виплатити Нафтогазу $2,56 млрд, але заявив, що не погоджується із таким рішенням.
А вже 1 березня Газпром скасував поставки уже оплаченого газу Україні. Через припинення поставок з Росії, Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м або на 14%.
5 березня Нафтогаз отримав від Газпрому повідомлення про розірвання контрактів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
навіщо нам представництво, коли у нас вже давно "прощевай"!
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