Нафтогаз закриває своє представництво в Росії





Про це повідомили у компанії, повідомляє



Згідно з повідомленням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада НАК Нафтогаз доручила правлінню здійснити всі необхідні заходи для ліквідації офісу до 12 березня 2018 року.



«Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва», — йдеться в повідомленні.



28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США.



Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК $2,56 мільярди.



Газпром підтвердив зобов'язання виплатити Нафтогазу $2,56 млрд, але заявив, що не погоджується із таким рішенням.



А вже 1 березня Газпром скасував поставки уже оплаченого газу Україні. Через припинення поставок з Росії, Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м або на 14%.



5 березня Нафтогаз отримав від Газпрому повідомлення про розірвання контрактів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нафтогаз закриє своє єдине представництво в Росії, що розташоване в Москві.Про це повідомили у компанії, повідомляє «Громадське» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».Згідно з повідомленням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада НАК Нафтогаз доручила правлінню здійснити всі необхідні заходи для ліквідації офісу до 12 березня 2018 року.«Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва», — йдеться в повідомленні.28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США.Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК $2,56 мільярди.Газпром підтвердив зобов'язання виплатити Нафтогазу $2,56 млрд, але заявив, що не погоджується із таким рішенням.А вже 1 березня Газпром скасував поставки уже оплаченого газу Україні. Через припинення поставок з Росії, Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м або на 14%.5 березня Нафтогаз отримав від Газпрому повідомлення про розірвання контрактів.

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