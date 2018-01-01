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Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард

Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард
Луцька «Волинь» заявила досвідченого 31-річного форварда Руслана Івашка.

Про це повідомляє UA-Футбол.

У листопаді нападник покинув білоруський клуб «Іслоч», за який в минулому сезоні зіграв 11 матчів та забив 3 гола.

На рахунку Руслана Івашка 146 матчів та 28 голів у першій лізі України. Протягом своєї кар'єри він виступав за «Маріуполь», «Десну», «Арсенал» з Білої Церкви, «Говерлу», «Прикарпаття», «Гірник-Спорт» та «Геліос».

Нагадаємо, «Волинь» майже повністю оновила команду через підозру участі своїх гравців у договірних матчах.

Наразі «Волинь» має в активі 18 очок та розташовується на передостанньому місці таблиці Першої ліги.

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Теги: футбол, Волинь
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