Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард

Руслана Івашка.



Про це повідомляє



У листопаді нападник покинув білоруський клуб «Іслоч», за який в минулому сезоні зіграв 11 матчів та забив 3 гола.



На рахунку Руслана Івашка 146 матчів та 28 голів у першій лізі України. Протягом своєї кар'єри він виступав за «Маріуполь», «Десну», «Арсенал» з Білої Церкви, «Говерлу», «Прикарпаття», «Гірник-Спорт» та «Геліос».



Нагадаємо, «Волинь» майже повністю оновила команду через підозру участі своїх гравців у договірних матчах.



Наразі «Волинь» має в активі 18 очок та розташовується на передостанньому місці таблиці Першої ліги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька «Волинь» заявила досвідченого 31-річного форвардаПро це повідомляє UA-Футбол У листопаді нападник покинув білоруський клуб «Іслоч», за який в минулому сезоні зіграв 11 матчів та забив 3 гола.На рахунку Руслана Івашка 146 матчів та 28 голів у першій лізі України. Протягом своєї кар'єри він виступав за «Маріуполь», «Десну», «Арсенал» з Білої Церкви, «Говерлу», «Прикарпаття», «Гірник-Спорт» та «Геліос».Нагадаємо, «Волинь» майже повністю оновила команду через підозру участі своїх гравців у договірних матчах.Наразі «Волинь» має в активі 18 очок та розташовується на передостанньому місці таблиці Першої ліги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію