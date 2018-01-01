Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард
Сьогодні, 22:19
Луцька «Волинь» заявила досвідченого 31-річного форварда Руслана Івашка.
Про це повідомляє UA-Футбол.
У листопаді нападник покинув білоруський клуб «Іслоч», за який в минулому сезоні зіграв 11 матчів та забив 3 гола.
На рахунку Руслана Івашка 146 матчів та 28 голів у першій лізі України. Протягом своєї кар'єри він виступав за «Маріуполь», «Десну», «Арсенал» з Білої Церкви, «Говерлу», «Прикарпаття», «Гірник-Спорт» та «Геліос».
Нагадаємо, «Волинь» майже повністю оновила команду через підозру участі своїх гравців у договірних матчах.
Наразі «Волинь» має в активі 18 очок та розташовується на передостанньому місці таблиці Першої ліги.
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Про це повідомляє UA-Футбол.
У листопаді нападник покинув білоруський клуб «Іслоч», за який в минулому сезоні зіграв 11 матчів та забив 3 гола.
На рахунку Руслана Івашка 146 матчів та 28 голів у першій лізі України. Протягом своєї кар'єри він виступав за «Маріуполь», «Десну», «Арсенал» з Білої Церкви, «Говерлу», «Прикарпаття», «Гірник-Спорт» та «Геліос».
Нагадаємо, «Волинь» майже повністю оновила команду через підозру участі своїх гравців у договірних матчах.
Наразі «Волинь» має в активі 18 очок та розташовується на передостанньому місці таблиці Першої ліги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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