Затримали банду, яка обкрадала дачні будинки на Волині
Сьогодні, 11:11
Четверо зловмисників обкрадали будинки дачного масиву поблизу Володимира-Волинського.
За фактами крадіжок, поєднаних з проникненням у житло або інші приміщення, триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
У рамках розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що четверо жителів Володимра-Волинського, віком від 36 до 42 років, протягом січня займалися крадіжками з дачних будинків поблизу села Верба.
Як правило, зловмисники проникали до приміщень через вікно та викрадали речі домашнього вжитку, сільськогосподарський інвентар, тощо. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн. Уже відомо, що правопорушники скоїли щонайменше три таких крадіжки.
До слова, один із учасників групи в минулому притягувався до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана проникненням) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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За фактами крадіжок, поєднаних з проникненням у житло або інші приміщення, триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
У рамках розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що четверо жителів Володимра-Волинського, віком від 36 до 42 років, протягом січня займалися крадіжками з дачних будинків поблизу села Верба.
Як правило, зловмисники проникали до приміщень через вікно та викрадали речі домашнього вжитку, сільськогосподарський інвентар, тощо. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн. Уже відомо, що правопорушники скоїли щонайменше три таких крадіжки.
До слова, один із учасників групи в минулому притягувався до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана проникненням) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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