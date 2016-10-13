вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для унікального артефакту на Волині третій рік не можуть підібрати приміщення

Для унікального артефакту на Волині третій рік не можуть підібрати приміщення
Унікальна історична знахідка – древній човен – уже третій рік зберігається в ангарі у небайдужого підприємця, оскільки можновладці не можуть підшукати приміщення.

Про це у Facebook написала громадська активістка Юлія Грищук.

«Всю дорогу думала, що ж це за дерево-гігант, з якого зробили цей човен. Точніше не човен, як кажуть колеги, а скоріше корабель. Він має довжину 12 метрів 20 сантиметрів, видовбаний вручну з цілого стовбура дерева (зараз важко встановити породу, але є версії, що це верба). Його вік дорівнює приблизно тисячу років (11-14 cтоліття). Тобто є припущення, що він з часів Київської Русі», - йдеться в дописі.

«Звісно ж, коли дивишся на таку унікальність, хочеться водночас чути і цікаву легенду», - додала вона.

«Але разом з тим, як завжди у нашій державі, - все сумно з цінними знахідками. Цей човен уже третій рік зберігається в ангарі у небайдужих маневиччан, бо досі немає куди прилаштувати», - йдеться в дописі Грищук.

Для унікального артефакту на Волині третій рік не можуть підібрати приміщення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затриманому в Луцьку посадовцю загрожує 10 років тюрми
07 березень, 22:23
Домашня кицька сильно покусала дитину в Луцьку
07 березень, 22:02
Для унікального артефакту на Волині третій рік не можуть підібрати приміщення
07 березень, 21:56
Через аварію на Грушевського заблокували рух електротранспорту
07 березень, 21:35
У Луцьку колишній зек встромив ніж у горло чоловіку
07 березень, 21:23
Схожі новини
На Волині відзначать річницю створення Сірожупанної дивізії На Волині відзначать річницю створення Сірожупанної дивізії
23 лютий, 07:16
13 жовтня на Волині: гортаючи календар 13 жовтня на Волині: гортаючи календар
13 жовтень, 2016, 00:00
12 жовтня на Волині: гортаючи календар 12 жовтня на Волині: гортаючи календар
12 жовтень, 2016, 00:00
6 жовтня на Волині: гортаючи календар 6 жовтня на Волині: гортаючи календар
06 жовтень, 2016, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку буде фестиваль пончиків
07 березень, 16:33
 1
Добрі справи: лучани всім миром допомагають бідній родині
Сьогодні, 00:51
 0
На Волині з’явиться перша вірменська церква
Сьогодні, 00:16
 0
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів
07 березень, 23:08
 0
Медіа
відео
1/8