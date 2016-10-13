Для унікального артефакту на Волині третій рік не можуть підібрати приміщення

Унікальна історична знахідка – древній човен – уже третій ріку небайдужого підприємця, оскільки можновладці не можуть підшукати приміщення.Про це у Facebook написала громадська активістка«Всю дорогу думала, що ж це за дерево-гігант, з якого зробили цей човен. Точніше не човен, як кажуть колеги, а скоріше корабель. Він має довжину 12 метрів 20 сантиметрів, видовбаний вручну з цілого стовбура дерева (зараз важко встановити породу, але є версії, що це верба). Його вік дорівнює приблизно тисячу років (11-14 cтоліття). Тобто є припущення, що він з часів Київської Русі», - йдеться в дописі.«Звісно ж, коли дивишся на таку унікальність, хочеться водночас чути і цікаву легенду», - додала вона.«Але разом з тим, як завжди у нашій державі, - все сумно з цінними знахідками. Цей човен уже третій рік зберігається в ангарі у небайдужих маневиччан, бо досі немає куди прилаштувати», - йдеться в дописі Грищук.