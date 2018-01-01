У Києві з гранатомета обстріляли ресторан.ФОТО

У ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській в Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрелили з гранатомета у ресторан.Невідомі здійснили постріл з гранатомета у приміщення ресторану Лео, виникло загоряння, - пише Еспрессо.Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.У декількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляну пускову трубу. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього осіб.За попередніми даними, постраждалих немає.Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.