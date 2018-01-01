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У Києві з гранатомета обстріляли ресторан.ФОТО

У Києві з гранатомета обстріляли ресторан.ФОТО
У ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській в Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрелили з гранатомета у ресторан.

Невідомі здійснили постріл з гранатомета у приміщення ресторану Лео, виникло загоряння, - пише Еспрессо.

Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.

У декількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляну пускову трубу. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього осіб.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.


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Теги: Київ, гранатомет
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