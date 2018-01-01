У Києві з гранатомета обстріляли ресторан.ФОТО
Сьогодні, 10:08
У ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській в Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрелили з гранатомета у ресторан.
Невідомі здійснили постріл з гранатомета у приміщення ресторану Лео, виникло загоряння, - пише Еспрессо.
Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.
У декількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляну пускову трубу. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього осіб.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.
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Невідомі здійснили постріл з гранатомета у приміщення ресторану Лео, виникло загоряння, - пише Еспрессо.
Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.
У декількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли стріляну пускову трубу. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та причетних до нього осіб.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.
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