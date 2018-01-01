У курортному селі Волині можуть збудувати дитсадок





5 березня під головуванням Миколи Цвида, Світязького сільського голови, відбулася чергова сесія Світязької сільської ради. Участь у засіданні взяли Василь Голядинець, голова Шацької районної держадміністрації, та Іван Коваль, директор Шацького комунального підприємства «Будинкоуправління», - пише



Оскільки головний бухгалтер сільради перебувала на лікарняному, про внесення змін до рішення «Про сільський бюджет на 2018 рік» поінформував депутатів і запрошених Микола Цвид. З його слів, сільська рада має перехідних залишків 283 тисячі гривень.



Їх пропонувалося вкласти в управлінську сферу, дитячий садок (матеріали, послуги, зарплата, оплата електроенергії тощо), утримання Трудового архіву (12 тис. грн.), придбання планшетів для працівників поліції; придбання, встановлення та утримання в Світязі відеокамер; у благоустрій, ремонт доріг (послуги екскаватора та грейдера), на відзначення Дня перемоги. Витрати з бюджету розвитку: коригування кошторису по проекту електропостачання по вулиці Солов'їна в Світязі, придбання ноутбука в дитсадок, придбання котла опалення в приміщення сільського Будинку культури, де почали проводити дискотеки.



Голова Шацької РДА, а перед тим депутат сільської ради Ігор Сакура пропонували передбачити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитсадка або, принаймні, на проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У Світязі – найбільша у районі черга в дитсадок (86 заяв від батьків). Село розбудовується, народжуються діти, тому сьогодні є велика потреба у будівництві нового сучасного приміщення ДНЗ. Це робота клопітка і довготривала, тому зволікати не можна, буде проект – знайдуться джерела фінансування – наголосив Василь Голядинець. Тим більше, що будівництво можна буде здійснювати почергово, як от у Шацькій школі-гімназії.



Інакшої думки дотримується Микола Цвид, який зазначив, що минулого року сільська рада вклала у розробку різної проектної документації 700 тис. грн. Проте на сьогодні – жодних реальних результатів. Поки не запрацюють проекти, у які сільрада вклала кошти (каналізування, ремонт доріг, освітлення вулиць), нові, зокрема, і по дитсадку, не починатимуть.



Василь Голядинець йому заперечив: всі документи на великий інфраструктурний проект каналізування довкола озер вартістю 65 млн. євро, в які вкладав гроші і Світязь, сьогодні підготовлені і знаходяться в м. Брюссель (Бельгія). Заявка на проект розглядатиметься Єврокомісією поза конкурсом і є впевненість, що район отримає кошти на його реалізацію.



Сьогодні, зі слів Василя Голядинця, до співфінансування проектів долучаються державний та обласний фонди регіонального розвитку, народний депутат Степан Івахів (кошти зі соцеконому, за які, для прикладу, був реконструйований сквер у Шацьку). Проте для них головною підставою для виділення грошей на будівництво об’єктів є проектна документація.



Попри переконливий виступ голови РДА і те, що більшість депутатів сільради були готові підтримати рішення про передбачення коштів на проект по дитсадку, сільський голова впродовж сесійного засідання більше не повертався до питання про будівництво приміщення ДНЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Світязької сільської ради обговорили доцільність будівництва в курортному селі нового дитсадка.5 березня під головуванням, Світязького сільського голови, відбулася чергова сесія Світязької сільської ради. Участь у засіданні взяли, голова Шацької районної держадміністрації, та Іван Коваль, директор Шацького комунального підприємства «Будинкоуправління», - пише Район.Шацьк. Оскільки головний бухгалтер сільради перебувала на лікарняному, про внесення змін до рішення «Про сільський бюджет на 2018 рік» поінформував депутатів і запрошених Микола Цвид. З його слів, сільська рада має перехідних залишків 283 тисячі гривень.Їх пропонувалося вкласти в управлінську сферу, дитячий садок (матеріали, послуги, зарплата, оплата електроенергії тощо), утримання Трудового архіву (12 тис. грн.), придбання планшетів для працівників поліції; придбання, встановлення та утримання в Світязі відеокамер; у благоустрій, ремонт доріг (послуги екскаватора та грейдера), на відзначення Дня перемоги. Витрати з бюджету розвитку: коригування кошторису по проекту електропостачання по вулиці Солов'їна в Світязі, придбання ноутбука в дитсадок, придбання котла опалення в приміщення сільського Будинку культури, де почали проводити дискотеки.Голова Шацької РДА, а перед тим депутат сільської ради Ігор Сакура пропонували передбачити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитсадка або, принаймні, на проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У Світязі – найбільша у районі черга в дитсадок (86 заяв від батьків). Село розбудовується, народжуються діти, тому сьогодні є велика потреба у будівництві нового сучасного приміщення ДНЗ. Це робота клопітка і довготривала, тому зволікати не можна, буде проект – знайдуться джерела фінансування – наголосив Василь Голядинець. Тим більше, що будівництво можна буде здійснювати почергово, як от у Шацькій школі-гімназії.Інакшої думки дотримується Микола Цвид, який зазначив, що минулого року сільська рада вклала у розробку різної проектної документації 700 тис. грн. Проте на сьогодні – жодних реальних результатів. Поки не запрацюють проекти, у які сільрада вклала кошти (каналізування, ремонт доріг, освітлення вулиць), нові, зокрема, і по дитсадку, не починатимуть.Василь Голядинець йому заперечив: всі документи на великий інфраструктурний проект каналізування довкола озер вартістю 65 млн. євро, в які вкладав гроші і Світязь, сьогодні підготовлені і знаходяться в м. Брюссель (Бельгія). Заявка на проект розглядатиметься Єврокомісією поза конкурсом і є впевненість, що район отримає кошти на його реалізацію.Сьогодні, зі слів Василя Голядинця, до співфінансування проектів долучаються державний та обласний фонди регіонального розвитку, народний депутат(кошти зі соцеконому, за які, для прикладу, був реконструйований сквер у Шацьку). Проте для них головною підставою для виділення грошей на будівництво об’єктів є проектна документація.Попри переконливий виступ голови РДА і те, що більшість депутатів сільради були готові підтримати рішення про передбачення коштів на проект по дитсадку, сільський голова впродовж сесійного засідання більше не повертався до питання про будівництво приміщення ДНЗ.

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