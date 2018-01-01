Лучанин застукав «на гарячому» квартирного злодія





Пpигода трапилась в oдній iз бaгатoповерхівок міста внoчі з 8 нa 9 бepeзня, - пише



Повідомляється, що очевидець події навідався до помешкання знайомої за її проханням. Коли піднявся на потрібний поверх, помітив біля дверей чоловіка. Незнайомець робив якісь незрозумілі дії біля замка дверей.



Після нетривалої розмови незнайомець припинив свою роботу біля замка, і пішов.



Очевидець припускає, що це міг бути квартирний злодій. Їх у місті останнім часом побільшало. І цього разу, ймовірно, завдяки випадку вдалося попередити можливий злочин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік "застукав" біля дверей квартири чоловіка, який колупався у замку чужого помешкання.Пpигода трапилась в oдній iз бaгатoповерхівок міста внoчі з 8 нa 9 бepeзня, - пише Район.Луцьк Повідомляється, що очевидець події навідався до помешкання знайомої за її проханням. Коли піднявся на потрібний поверх, помітив біля дверей чоловіка. Незнайомець робив якісь незрозумілі дії біля замка дверей.Після нетривалої розмови незнайомець припинив свою роботу біля замка, і пішов.Очевидець припускає, що це міг бути квартирний злодій. Їх у місті останнім часом побільшало. І цього разу, ймовірно, завдяки випадку вдалося попередити можливий злочин.

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