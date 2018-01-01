вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку повернули загублений гаманець з грішми

У Луцьку повернули загублений гаманець з грішми
Небайдужі громадяни повернули гаманець з грішми та документами власнику.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, до правоохоронців звернувся 19-річний хлопець, який повідомив, що річ у нього вкрали, а там знаходились гроші, паспорт та студентський квиток. Патрульні поліцейські оглянули прилеглу територію, а лучанина доставили у відділок поліції для написання заяви.

Тим часом на службу 102 зателефонували з повідомленням, що знайдено гаманець. Чоловік та його сім’я побажали не називатись. Хлопчина з подивом виявив, що всі документи і гроші були на місці, а це – більше тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку повернули загублений гаманець з грішми
Сьогодні, 08:51
У Нововолинську - флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 08:25
Особливості ремонту по-шацьки: провулок «плаває» у грязюці
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Священнослужителя зловили з грішми, які він перевозив до Москви Священнослужителя зловили з грішми, які він перевозив до Москви
07 березень, 11:40
Змінять механізм нарахування пенсій Змінять механізм нарахування пенсій
06 березень, 08:41
У Луцьку дві земельні ділянки під заправками віддали фірмі Коломойського У Луцьку дві земельні ділянки під заправками віддали фірмі Коломойського
05 березень, 14:01
Назвали купюри, які підробляють найчастіше Назвали купюри, які підробляють найчастіше
04 березень, 23:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Інвестор» подарує мешканцям ЖК «Юпітер» ексклюзивні лампи. ФОТО*
Сьогодні, 10:24
 0
Розповіли, скільки реклами з'явилося у Луцьку минулого року
Сьогодні, 10:22
 0
Громада з Волині звинуватила «1+1» у підтасовці результатів на шоу
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині прикордонники виявили контрабанду в потязі з рудою
Сьогодні, 10:01
 0
Коли депутатство від «УКРОПу» не допомагає. Як з ЛНТУ «витягують» майже 2,3 мільйона гривень
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8