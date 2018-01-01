У Луцьку повернули загублений гаманець з грішми

Небайдужі громадяни повернули гаманець з грішми та документами власнику.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, до правоохоронців звернувся 19-річний хлопець, який повідомив, що річ у нього вкрали, а там знаходились гроші, паспорт та студентський квиток. Патрульні поліцейські оглянули прилеглу територію, а лучанина доставили у відділок поліції для написання заяви.Тим часом на службу 102 зателефонували з повідомленням, що знайдено гаманець. Чоловік та його сім’я побажали не називатись. Хлопчина з подивом виявив, що всі документи і гроші були на місці, а це – більше тисячі гривень.