У Луцьку повернули загублений гаманець з грішми
Сьогодні, 08:51
Небайдужі громадяни повернули гаманець з грішми та документами власнику.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, до правоохоронців звернувся 19-річний хлопець, який повідомив, що річ у нього вкрали, а там знаходились гроші, паспорт та студентський квиток. Патрульні поліцейські оглянули прилеглу територію, а лучанина доставили у відділок поліції для написання заяви.
Тим часом на службу 102 зателефонували з повідомленням, що знайдено гаманець. Чоловік та його сім’я побажали не називатись. Хлопчина з подивом виявив, що всі документи і гроші були на місці, а це – більше тисячі гривень.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, до правоохоронців звернувся 19-річний хлопець, який повідомив, що річ у нього вкрали, а там знаходились гроші, паспорт та студентський квиток. Патрульні поліцейські оглянули прилеглу територію, а лучанина доставили у відділок поліції для написання заяви.
Тим часом на службу 102 зателефонували з повідомленням, що знайдено гаманець. Чоловік та його сім’я побажали не називатись. Хлопчина з подивом виявив, що всі документи і гроші були на місці, а це – більше тисячі гривень.
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