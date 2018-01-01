Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 березня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.10:00 – 15:00с.Березовичі: ФОП Тлучкевич: склад, млин, майстерня, пилорама2.09:00 – 17:00с.Овадно: магазин, кафе „У Саши”с.Овадно: вул. Тополева, Миру3.09:00 – 17:00 с.Зимне: будинок культури, водогін, овочесховище1.10:00-17:00смт. Іваничі по вул. 8-го Березня 5-83, вул. Заводська 5-172.9:30-16:30с. Михалі по вул. Над Бугом 121-1531.09:30 – 17:00м.Камінь – Каширський, вул.І.Франка, вул.Шевченка1.8:30-16:30с.Башликивул.Путилівська2.8:30-16:30 с.Дерно с.Дерновул.Залізнична /частково/1.9:00-17:00с.Білин2.9:00-17:00Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СТ Повурськ.с.Ситовичі1.10:00-17:00ПП «Універсал»ПСГП «Стир-Агро»СТО з авто мийкою«Імперія якості «Линник»ПП ОстрейФОП ДяченкоФОП КобукФОП ЛисогорФОП ВойнеровськийПП «Вір»«Овочесховище»ФОП ЛихограйЛТД «Тріада-С»ФОП МоскалюкТзОВ «Волинь зерно продукт»ДЄУ«Облагропромкомплект»КТ «ВБК»ЗОШ «16Складські приміщенняФОП ГорбачовМагазин Корольова, 3ПП «Дзірба»ТзОВ «Волинські оптичні мережі»СпецбазаМайстерняПоліклінікаАптекаМагазин «Корал»ФОП «Чумак»В/ч №9116АТС, вул. РанковаМагазин «Грибочок»Дитсад №8Будинок культуриПерукарня, ранкова, 2ПерукарняГастроном №28Відділення зв’язкуМагазин «АВС» Невського, 6МагазинЗв’язок «МТС» (вишка)ЗАТ «Український мобільний зв’язок»ЛНТУПуско-налагоджувальне управлінняКондитерський цехАвтоперевезенняФОП СтасюкТзОВ «Барва» вул. Ранковавул. Довженкавул. Веселавул. Польовавул. Новавул. Стрельніковавул. М. Куделівул. Трудовавул. Рильськоговул. Овочевавул. Полонківськавул. Перемогивул. О. Бесарабвул. Телігивул. Ольжичавул. Дачнавул. Рахманіновавул. Спортивнавул. Комкавул. Крушельницькоївул. Корнійчукавул. В. Василевськоївул. Корольовавул. Цукровавул. Театральнавул. Молодогвардійськавул. Ландаувул. Веснянавул. Далекавул. Туполєвавул. Світлавул. Сонячнавул. Місячнавул. Покальчуківвул. Невського1.10:00-17:00ТзОВ «Мрія старосілля» (артсвердловина), ФОП Прядун Т.М, ТзОВ «Наш гриб», с/р Промінь (адмінприміщення) с.Промінь вул. Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів2.10:00-17:00СГПП «Рать» (ферма)3.10:00-16:00Агрофірма «Світаноксервіс» (бригада №1, МТФ), Церква с.Хорохорин1. 9:00-17:00магазин с.Красний Бір2.9:00-17:00магазинс.Перешпа1.10:00- 17:00 Магазини, Школа с.Гречище, с.Шлапань2. КТП-104 10:00- 17:00 Магазини: «Містечко», «Шанс», «Сатурн», «Наш Край». ПрАТ «МТС Україна» смт.Любешів, вул.Бондаренка, Берегова3. КТП-56 10:00- 17:00 с.Угриничі вул.Замошше1. ПЛ-10 кВ, Л-28-02 до ЛР-15. 08:00-12:00 КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).КТП-469.КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).КТП-230, с. Оконськ - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС). ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-16 - Підприємство по птахівництву (інкубатор), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БОМЗ).КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.КТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск). смт. Маневичі. - вул. Мохова, вул. Східна 11-24, вул. Крилова, вул. Яблунева, вул. І. Богуна.с. Оконськ, вул. Лісова, вул. Шевченка, вул. Кринична, с. Оконськ, вул. Церковна, вул. Собятинська, пров. Луговий, вул. Набережна.2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 до ЛР-9 09:00-18:00 ЩТП-448, смт. Маневичі.КТП-490 - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2). ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).КТП-461. вул. Східна 1-17, вул. Собятинська, вул. Хакімова, вул. Мохова.3. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 до ЛР-112 12:00-18:00 КТП-343.КТП-271.КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).КТП-518.КТП-520. смт. Маневичі - вул. Бринського 1-13, вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна, вул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22, вул. І. Богуна; вул. Северинівська.1.09:00-17:00АТП-10708, очисні споруди, шахта №1, кафе «Зустріч» м.Нововолинськвул.Любелі, 1, 3, 2-6вул.Гастело, 2-6, 1-5вул.Шахтарська, 32, 34, 57, 59вул.Тиха, 1вул.Білоруська1.9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2.9:00-17:00с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3.9:00-17:00с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4.9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5.9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, станція зв’язку, лікарня, церква, ветдільниця, вагова, пилорама, млин, СКЗ, дитячий садок, клуб.с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАПс.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Доросиніс.Кияжс.Тристеньс.Ворончин6.9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.7.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.1.10:00-17:00с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Хмельницького, Комсомольська.2.10:00-17:001.10:00-16:30Пункт прийому молока , ФАП, церквас.Відють2.09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-523.10:00-16:30 Пункт прийому молока, церква с.Маковичі