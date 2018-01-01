Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.10:00 – 15:00
с.Березовичі: ФОП Тлучкевич: склад, млин, майстерня, пилорама
2.09:00 – 17:00
с.Овадно: магазин, кафе „У Саши”
с.Овадно: вул. Тополева, Миру
3.09:00 – 17:00 с.Зимне: будинок культури, водогін, овочесховище
Іваничівський район
1.10:00-17:00
смт. Іваничі по вул. 8-го Березня 5-83, вул. Заводська 5-17
2.9:30-16:30
с. Михалі по вул. Над Бугом 121-153
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.І.Франка, вул.Шевченка
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Башлики
вул.Путилівська
2.8:30-16:30 с.Дерно с.Дерно
вул.Залізнична /частково/
Ковельський район
1.9:00-17:00
с.Білин
2.9:00-17:00
Ковельське МТМО,
Ковельське Райво,
СТ Повурськ.
с.Ситовичі
місто Луцьк
1.10:00-17:00
ПП «Універсал»
ПСГП «Стир-Агро»
СТО з авто мийкою
«Імперія якості «Линник»
ПП Острей
ФОП Дяченко
ФОП Кобук
ФОП Лисогор
ФОП Войнеровський
ПП «Вір»
«Овочесховище»
ФОП Лихограй
ЛТД «Тріада-С»
ФОП Москалюк
ТзОВ «Волинь зерно продукт»
ДЄУ
«Облагропромкомплект»
КТ «ВБК»
ЗОШ «16
Складські приміщення
ФОП Горбачов
Магазин Корольова, 3
ПП «Дзірба»
ТзОВ «Волинські оптичні мережі»
Спецбаза
Майстерня
Поліклініка
Аптека
Магазин «Корал»
ФОП «Чумак»
В/ч №9116
АТС, вул. Ранкова
Магазин «Грибочок»
Дитсад №8
Будинок культури
Перукарня, ранкова, 2
Перукарня
Гастроном №28
Відділення зв’язку
Магазин «АВС» Невського, 6
Магазин
Зв’язок «МТС» (вишка)
ЗАТ «Український мобільний зв’язок»
ЛНТУ
Пуско-налагоджувальне управління
Кондитерський цех
Автоперевезення
ФОП Стасюк
ТзОВ «Барва» вул. Ранкова
вул. Довженка
вул. Весела
вул. Польова
вул. Нова
вул. Стрельнікова
вул. М. Куделі
вул. Трудова
вул. Рильського
вул. Овочева
вул. Полонківська
вул. Перемоги
вул. О. Бесараб
вул. Теліги
вул. Ольжича
вул. Дачна
вул. Рахманінова
вул. Спортивна
вул. Комка
вул. Крушельницької
вул. Корнійчука
вул. В. Василевської
вул. Корольова
вул. Цукрова
вул. Театральна
вул. Молодогвардійська
вул. Ландау
вул. Весняна
вул. Далека
вул. Туполєва
вул. Світла
вул. Сонячна
вул. Місячна
вул. Покальчуків
вул. Невського
Луцький район
1.10:00-17:00
ТзОВ «Мрія старосілля» (артсвердловина), ФОП Прядун Т.М, ТзОВ «Наш гриб», с/р Промінь (адмінприміщення) с.Промінь вул. Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів
2.10:00-17:00
СГПП «Рать» (ферма)
3.10:00-16:00
Агрофірма «Світаноксервіс» (бригада №1, МТФ), Церква с.Хорохорин
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
магазин с.Красний Бір
2.9:00-17:00
магазин
с.Перешпа
Любешівський район
1.10:00- 17:00 Магазини, Школа с.Гречище, с.Шлапань
2. КТП-104 10:00- 17:00 Магазини: «Містечко», «Шанс», «Сатурн», «Наш Край». ПрАТ «МТС Україна» смт.Любешів, вул.Бондаренка, Берегова
3. КТП-56 10:00- 17:00 с.Угриничі вул.Замошше
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-28-02 до ЛР-15. 08:00-12:00 КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-469.
КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).
КТП-230, с. Оконськ - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС). ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-16 - Підприємство по птахівництву (інкубатор), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БОМЗ).
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
КТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск). смт. Маневичі. - вул. Мохова, вул. Східна 11-24, вул. Крилова, вул. Яблунева, вул. І. Богуна.
с. Оконськ, вул. Лісова, вул. Шевченка, вул. Кринична, с. Оконськ, вул. Церковна, вул. Собятинська, пров. Луговий, вул. Набережна.
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 до ЛР-9 09:00-18:00 ЩТП-448, смт. Маневичі.
КТП-490 - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2). ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).
КТП-461. вул. Східна 1-17, вул. Собятинська, вул. Хакімова, вул. Мохова.
3. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 до ЛР-112 12:00-18:00 КТП-343.
КТП-271.
КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-518.
КТП-520. смт. Маневичі - вул. Бринського 1-13, вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна, вул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22, вул. І. Богуна; вул. Северинівська.
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
АТП-10708, очисні споруди, шахта №1, кафе «Зустріч» м.Нововолинськ
вул.Любелі, 1, 3, 2-6
вул.Гастело, 2-6, 1-5
вул.Шахтарська, 32, 34, 57, 59
вул.Тиха, 1
вул.Білоруська
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..
с.Єлизаветин вул.Прилісна.
2.9:00-17:00
с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
3.9:00-17:00
с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.
4.9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.
5.9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, станція зв’язку, лікарня, церква, ветдільниця, вагова, пилорама, млин, СКЗ, дитячий садок, клуб.
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП
с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Доросині
с.Кияж
с.Тристень
с.Ворончин
6.9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.
с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.
с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.
с.Сокіл кар’єр. с.Духче.
с.Берегове.
7.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.
с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Хмельницького, Комсомольська.
2.10:00-17:00
Турійський район
1.10:00-16:30
Пункт прийому молока , ФАП, церква
с.Відють
2.09:00-16:30
с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52
3.10:00-16:30 Пункт прийому молока, церква с.Маковичі
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Володимир-Волинський район
1.10:00 – 15:00
с.Березовичі: ФОП Тлучкевич: склад, млин, майстерня, пилорама
2.09:00 – 17:00
с.Овадно: магазин, кафе „У Саши”
с.Овадно: вул. Тополева, Миру
3.09:00 – 17:00 с.Зимне: будинок культури, водогін, овочесховище
Іваничівський район
1.10:00-17:00
смт. Іваничі по вул. 8-го Березня 5-83, вул. Заводська 5-17
2.9:30-16:30
с. Михалі по вул. Над Бугом 121-153
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.І.Франка, вул.Шевченка
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Башлики
вул.Путилівська
2.8:30-16:30 с.Дерно с.Дерно
вул.Залізнична /частково/
Ковельський район
1.9:00-17:00
с.Білин
2.9:00-17:00
Ковельське МТМО,
Ковельське Райво,
СТ Повурськ.
с.Ситовичі
місто Луцьк
1.10:00-17:00
ПП «Універсал»
ПСГП «Стир-Агро»
СТО з авто мийкою
«Імперія якості «Линник»
ПП Острей
ФОП Дяченко
ФОП Кобук
ФОП Лисогор
ФОП Войнеровський
ПП «Вір»
«Овочесховище»
ФОП Лихограй
ЛТД «Тріада-С»
ФОП Москалюк
ТзОВ «Волинь зерно продукт»
ДЄУ
«Облагропромкомплект»
КТ «ВБК»
ЗОШ «16
Складські приміщення
ФОП Горбачов
Магазин Корольова, 3
ПП «Дзірба»
ТзОВ «Волинські оптичні мережі»
Спецбаза
Майстерня
Поліклініка
Аптека
Магазин «Корал»
ФОП «Чумак»
В/ч №9116
АТС, вул. Ранкова
Магазин «Грибочок»
Дитсад №8
Будинок культури
Перукарня, ранкова, 2
Перукарня
Гастроном №28
Відділення зв’язку
Магазин «АВС» Невського, 6
Магазин
Зв’язок «МТС» (вишка)
ЗАТ «Український мобільний зв’язок»
ЛНТУ
Пуско-налагоджувальне управління
Кондитерський цех
Автоперевезення
ФОП Стасюк
ТзОВ «Барва» вул. Ранкова
вул. Довженка
вул. Весела
вул. Польова
вул. Нова
вул. Стрельнікова
вул. М. Куделі
вул. Трудова
вул. Рильського
вул. Овочева
вул. Полонківська
вул. Перемоги
вул. О. Бесараб
вул. Теліги
вул. Ольжича
вул. Дачна
вул. Рахманінова
вул. Спортивна
вул. Комка
вул. Крушельницької
вул. Корнійчука
вул. В. Василевської
вул. Корольова
вул. Цукрова
вул. Театральна
вул. Молодогвардійська
вул. Ландау
вул. Весняна
вул. Далека
вул. Туполєва
вул. Світла
вул. Сонячна
вул. Місячна
вул. Покальчуків
вул. Невського
Луцький район
1.10:00-17:00
ТзОВ «Мрія старосілля» (артсвердловина), ФОП Прядун Т.М, ТзОВ «Наш гриб», с/р Промінь (адмінприміщення) с.Промінь вул. Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів
2.10:00-17:00
СГПП «Рать» (ферма)
3.10:00-16:00
Агрофірма «Світаноксервіс» (бригада №1, МТФ), Церква с.Хорохорин
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
магазин с.Красний Бір
2.9:00-17:00
магазин
с.Перешпа
Любешівський район
1.10:00- 17:00 Магазини, Школа с.Гречище, с.Шлапань
2. КТП-104 10:00- 17:00 Магазини: «Містечко», «Шанс», «Сатурн», «Наш Край». ПрАТ «МТС Україна» смт.Любешів, вул.Бондаренка, Берегова
3. КТП-56 10:00- 17:00 с.Угриничі вул.Замошше
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-28-02 до ЛР-15. 08:00-12:00 КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-469.
КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).
КТП-230, с. Оконськ - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС). ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-16 - Підприємство по птахівництву (інкубатор), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БОМЗ).
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
КТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск). смт. Маневичі. - вул. Мохова, вул. Східна 11-24, вул. Крилова, вул. Яблунева, вул. І. Богуна.
с. Оконськ, вул. Лісова, вул. Шевченка, вул. Кринична, с. Оконськ, вул. Церковна, вул. Собятинська, пров. Луговий, вул. Набережна.
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 до ЛР-9 09:00-18:00 ЩТП-448, смт. Маневичі.
КТП-490 - ФО Борисюк О.В. (житловий будинок № 1, 2). ФО Борисюк О.В. (магазин № 1, 2).
КТП-461. вул. Східна 1-17, вул. Собятинська, вул. Хакімова, вул. Мохова.
3. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 до ЛР-112 12:00-18:00 КТП-343.
КТП-271.
КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-518.
КТП-520. смт. Маневичі - вул. Бринського 1-13, вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна, вул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22, вул. І. Богуна; вул. Северинівська.
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
АТП-10708, очисні споруди, шахта №1, кафе «Зустріч» м.Нововолинськ
вул.Любелі, 1, 3, 2-6
вул.Гастело, 2-6, 1-5
вул.Шахтарська, 32, 34, 57, 59
вул.Тиха, 1
вул.Білоруська
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..
с.Єлизаветин вул.Прилісна.
2.9:00-17:00
с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
3.9:00-17:00
с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.
4.9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.
5.9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, станція зв’язку, лікарня, церква, ветдільниця, вагова, пилорама, млин, СКЗ, дитячий садок, клуб.
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП
с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Доросині
с.Кияж
с.Тристень
с.Ворончин
6.9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.
с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.
с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.
с.Сокіл кар’єр. с.Духче.
с.Берегове.
7.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.
с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Хмельницького, Комсомольська.
2.10:00-17:00
Турійський район
1.10:00-16:30
Пункт прийому молока , ФАП, церква
с.Відють
2.09:00-16:30
с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52
3.10:00-16:30 Пункт прийому молока, церква с.Маковичі
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