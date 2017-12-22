Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО





Представниками цієї організації у нашому місті є Юрій Дарангой, Іван Челак, Віктор Горейчук та Віктор Карай. Чоловіки впродовж дня співають пісні. У їхньому репертуарі не лише пісні українською, а і російською мовами, що містянами сприймається неоднозначно. Мовляв, для чого співати мовою агресора та ще й тексти Філіпа Кіркорова та Григорія Лепса.



Представник організації дав з цього приводу коментар. На його думку, якщо на телебаченні та радіо лунають пісні російською, то чому вони не можуть співати цією мовою. «90% співають російською мовою. Тим більше в нас на 100 пісень лише до 10 російською мовою», - зауважив він.



Також чоловік повідомив, що вони збирають кошти не для конкретної людини. Для кого відправити гроші, каже представник «Промінця надії», вирішує голова фонду.



Крім того він надав копії установчих та реєстраційних документів фонду і копію документу, який підтверджує перерахунок понад 6 тисяч, зібраних у Луцьку гривень, на рахунок фонду. Щоправда за який період були зібрані ці гроші він не уточнив. Проте зауважив, що за попередніми даними в обласному центрі Волині зібрали близько 10 тисяч гривень.



Не оминули цю організацію й скандали. До прикладу, сайт



Затримані волонтери зізнались, що брали по 5% з кожної скриньки для пожертв. Вони порушили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство». Як пише видання, цю справу передали правоохоронцям Чернівецької області.



У місті Вознесенськ Миколаївської області теж досліджували цю ситуацію знову у 2015 році. У статті



Як повідомляє



Варто зазначити, що в патрульній поліції Волинської області підтвердили, що до них вже неодноразово зверталися містяни з проханням перевірити документи волонтерів. Однак учасники благодійної акції пред'явили усі необхідні папери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж останніх днів у центрі Луцька стоїть намет для збору коштів від благодійного фонду «Промінець надії» з міста Чернівці.Представниками цієї організації у нашому місті єта. Чоловіки впродовж дня співають пісні. У їхньому репертуарі не лише пісні українською, а і російською мовами, що містянами сприймається неоднозначно. Мовляв, для чого співати мовою агресора та ще й тексти Філіпа Кіркорова та Григорія Лепса.Представник організації дав з цього приводу коментар. На його думку, якщо на телебаченні та радіо лунають пісні російською, то чому вони не можуть співати цією мовою. «90% співають російською мовою. Тим більше в нас на 100 пісень лише до 10 російською мовою», - зауважив він.Також чоловік повідомив, що вони збирають кошти не для конкретної людини. Для кого відправити гроші, каже представник «Промінця надії», вирішує голова фонду.Крім того він надав копії установчих та реєстраційних документів фонду і копію документу, який підтверджує перерахунок понад 6 тисяч, зібраних у Луцьку гривень, на рахунок фонду. Щоправда за який період були зібрані ці гроші він не уточнив. Проте зауважив, що за попередніми даними в обласному центрі Волині зібрали близько 10 тисяч гривень.Не оминули цю організацію й скандали. До прикладу, сайт www.proternopil.te.ua написав, що у Тернополі затримали волонтерів благодійної організації «Промінець надії» напідпитку.Затримані волонтери зізнались, що брали по 5% з кожної скриньки для пожертв. Вони порушили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство». Як пише видання, цю справу передали правоохоронцям Чернівецької області.У місті Вознесенськ Миколаївської області теж досліджували цю ситуацію знову у 2015 році. У статті «Чи благодійні благодійники» писали про «Промінець Надії».Як повідомляє Конкурент з посиланням на Луцьку міську раду, музиканти сповістили мерію, що планують продовжувати акцію до кінця березня.Варто зазначити, що в патрульній поліції Волинської області підтвердили, що до них вже неодноразово зверталися містяни з проханням перевірити документи волонтерів. Однак учасники благодійної акції пред'явили усі необхідні папери.

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