Вперше за 26 років пілотом «Формули-1» може стати дівчина

Татьяна Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у «Формулі-1».



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Минуголо року Татьяна Кальдерон була пілотом розвитку швейцарської команди «Заубер».



Цьогоріч вона буде тестовим пілотом цієї команди. Це означає, що вона зможе брати участь в тренуваннях за кермом «Заубера».



У випадку, якщо хтось з основних пілотів команди, Маркус Ерікссон або Шарль Леклер, не зможе взяти участь в гонці, підмінити їх може Кальдерон. Проте їй доведеться конкурувати за це право з італійцем Антоніо Джовінацці, який в минулому сезоні підміняв в «Заубері» Паскаля Верляйна.



Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у чемпіонаті Формули-1. У 1992 році її попередниця Джованна Аматі виступила на одному Гран-Прі за команду «Бребем», проте не змогла пройти кваліфікацію, пише Sport Arena.



У період з 1974-го по 1976 роки Нелла Ломбарді провела 17 гонок у Формулі-1 і заробила 0,5 очка. У 2014 році Сьюзі Вольфф брала участь у тренуванні перед Гран-Прі Великої Британії у складі команди «Вільямс».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колумбійкаможе стати першою за 26 років жінкою-пілотом у «Формулі-1».Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Mirror.Минуголо року Татьяна Кальдерон була пілотом розвитку швейцарської команди «Заубер».Цьогоріч вона буде тестовим пілотом цієї команди. Це означає, що вона зможе брати участь в тренуваннях за кермом «Заубера».У випадку, якщо хтось з основних пілотів команди,або, не зможе взяти участь в гонці, підмінити їх може Кальдерон. Проте їй доведеться конкурувати за це право з італійцем Антоніо Джовінацці, який в минулому сезоні підміняв в «Заубері» Паскаля Верляйна.Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у чемпіонаті Формули-1. У 1992 році її попередницявиступила на одному Гран-Прі за команду «Бребем», проте не змогла пройти кваліфікацію, пише Sport Arena.У період з 1974-го по 1976 рокипровела 17 гонок у Формулі-1 і заробила 0,5 очка. У 2014 роцібрала участь у тренуванні перед Гран-Прі Великої Британії у складі команди «Вільямс».

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