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Вперше за 26 років пілотом «Формули-1» може стати дівчина

Вперше за 26 років пілотом «Формули-1» може стати дівчина
Колумбійка Татьяна Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у «Формулі-1».

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Mirror.

Минуголо року Татьяна Кальдерон була пілотом розвитку швейцарської команди «Заубер».

Цьогоріч вона буде тестовим пілотом цієї команди. Це означає, що вона зможе брати участь в тренуваннях за кермом «Заубера».

У випадку, якщо хтось з основних пілотів команди, Маркус Ерікссон або Шарль Леклер, не зможе взяти участь в гонці, підмінити їх може Кальдерон. Проте їй доведеться конкурувати за це право з італійцем Антоніо Джовінацці, який в минулому сезоні підміняв в «Заубері» Паскаля Верляйна.

Кальдерон може стати першою за 26 років жінкою-пілотом у чемпіонаті Формули-1. У 1992 році її попередниця Джованна Аматі виступила на одному Гран-Прі за команду «Бребем», проте не змогла пройти кваліфікацію, пише Sport Arena.

У період з 1974-го по 1976 роки Нелла Ломбарді провела 17 гонок у Формулі-1 і заробила 0,5 очка. У 2014 році Сьюзі Вольфф брала участь у тренуванні перед Гран-Прі Великої Британії у складі команди «Вільямс».

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Теги: «Формула-1», спорт, змагання, Татьяна Кальдерон
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