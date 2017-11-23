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«Провладна коаліція не хоче створювати незалежне Бюро Розслідувань», – нардеп Сидорович

«Провладна коаліція не хоче створювати незалежне Бюро Розслідувань», – нардеп Сидорович
Верховна Рада повернула на повторне перше читання усі законопроекти про державне бюро розслідувань.

Як наголошує народний депутат «Об’єднання «Самопоміч», державного бюро розслідувань Україна чекає вже 22 роки — з моменту прийняття Конституції у 1996 році, - повідомили у прес-службі політсили.

«Лише у восьмому скликанні парламенту вдалось ухвалити цей закон, і то тільки після двох років розмов про його необхідність. Ще півтора року ми чекали на завершення процедури обрання керівника, тобто директора ДБР.

Сьогодні Україна мала шанс у першому читанні отримати законопроект, який дозволив би в межах півроку вдихнути життя у цю структуру, яка наразі існує лише номінально. Але такі дії коаліції свідчать про небажання це робити», – сказав народний депутат Руслан Сидорович.

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Теги: Бюро розслідувань, законопроект, Самопоміч
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