Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і маршрутка. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 березня близько 20:30 на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Ковельської, - пишуть



Opel рухався вулицею Ковельською на червоний сигнал світлофору, у той же час на зелений на перехрестя в'їжджала маршрутка, у результаті відбулося зіткнення.



В автобусі було багато пасажирів, у тому числі ті, хто стояли. На щастя, ніхто з них не постраждав.



Автомобіль і маршрутка зазнали ушкоджень.

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