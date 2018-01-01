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Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і маршрутка. ФОТО

Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і маршрутка. ФОТО
Opel з іноземною реєстрацією зіткнувся з маршрутним таксі № 11 у Луцьку.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 березня близько 20:30 на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Ковельської, - пишуть Волинські новини.

Opel рухався вулицею Ковельською на червоний сигнал світлофору, у той же час на зелений на перехрестя в'їжджала маршрутка, у результаті відбулося зіткнення.

В автобусі було багато пасажирів, у тому числі ті, хто стояли. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Автомобіль і маршрутка зазнали ушкоджень.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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