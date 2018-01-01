Гунчик прокоментував чутки про свою відставку

Володимир Гунчик дізнався зі ЗМІ про те, що Кабмін нібито вніс подання на призначення нового голови адміністрації.



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Нагадаємо, видання ВолиньUA написало, що 14 березня Кабмін України вніс подання на призначення нового голови Волинської області. Новим претендентом на посаду, за інформацією журналістів, є Олександр Савченко, який раніше був заступником очільника МВС та першим заступником голови Київської ОДА.



Проте, Володимир Гунчик розповів, що і сам отримав цю інформацію від журналістів.



«Дізнався зі ЗМІ. Коментар буде після розмови з Адміністрацією Президента», - зауважив посадовець.



З його слів, ця розмова відбудеться у понеділок, 19 березня, адже наразі голова ОДА перебуває у відпустці.



Нагадаємо, ще наприкінці грудня, 2017 року з'явились чутки, що Володимир Гунчик залишить крісло голови Волинської ОДА. Про те, що саме Олександр Савченко змінить Володимира Гунчика на посаді голови Волинської ОДА, повідомив першим нардеп Ігор Гузь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДАдізнався зі ЗМІ про те, що Кабмін нібито вніс подання на призначення нового голови адміністрації.Про це повідомляє Волинь24 Нагадаємо, видання ВолиньUA написало, що 14 березня Кабмін Українина призначення нового голови Волинської області. Новим претендентом на посаду, за інформацією журналістів, є Олександр Савченко, який раніше був заступником очільника МВС та першим заступником голови Київської ОДА.Проте, Володимир Гунчик розповів, що і сам отримав цю інформацію від журналістів.«Дізнався зі ЗМІ. Коментар буде після розмови з Адміністрацією Президента», - зауважив посадовець.З його слів, ця розмова відбудеться у понеділок, 19 березня, адже наразі голова ОДА перебуває у відпустці.Нагадаємо, ще наприкінці грудня, 2017 року з'явились чутки, що Володимир Гунчик залишить крісло голови Волинської ОДА. Про те, що самезмінить Володимира Гунчика на посаді голови Волинської ОДА, повідомив першим нардеп

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