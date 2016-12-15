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У місті на Волині легалізували прапор УПА

У місті на Волині легалізували прапор УПА
У Берестечку під час державних свят поруч з синьо-жовтим стягом вивішуватимуть червоно-чорний прапор.

Рішення про це депутати міської ради прийняли одноголосно, - повідомляє ВРД НСТУ.

Як розповіла телефоном міський голова Валентина Залевська, громадські слухання з цього приводу не проводили, ідею обговорили з мешканцями міста напередодні.

«Потрібно вшановувати прапор українського народу, який символізує волю або смерть, 9 разів на рік у державні свята. Це ніяким чином не підмінює наш синьо-жовтий прапор, просто це ще одне вшанування загиблих за волю України борців. Також це було прийнято на противагу польському закону щодо націоналістичних ідей. Ми народ толерантний, свободолюбивий, але це наша історія, наші герої, ми їх будемо вшановувати», – розповіла Валентина Залевська.

Рішення про вшанування червоно-чорного прапора поруч з державним стягом на Волині уже прийняли більше десятка місцевих рад.



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Теги: прапор, Волинь
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Коментарі 2
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Дорогу отремонтируйте.а не тряпку вывешивать.
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Дорогу отремонтируйте.а не тряпку вывешивать.
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