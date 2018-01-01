У Луцьку екс-поліцейського зловили п’яним за кермом. ФОТО





Інцидент трапився у середу, 14 березня, орієнтовно о 23:40, на вулиці Львівській, – пише



Автомобіль «Лада Калина» зупинили, оскільки у неї не працювала підсвітка номерів. Виявилось, що чоловік за кермом – нетверезий. Згодом з'ясувалось, що він – колишній працівник внутрішньої безпеки поліції.



П'яний 51-річний водій визнав провину та добровільно пройшов тест. Виявилось, вміст алкоголю у крові керманича – 1,89 проміле (при нормі 0,2).



До слова, кілька місяців тому його уже зупиняли в районі вулиці Відродження за п'яне керування авто. Тоді він опирався правоохоронцям, намагався утекти та відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю в крові. У результаті чоловіка оштрафували та забрали права.



Відтак цього разу чоловік їхав за кермом без прав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі зупинили машину з нетверезим екс-поліцейським. Чоловіка уже ловили кілька місяців тому, забрали права. Проте він знову сів за кермо.Інцидент трапився у середу, 14 березня, орієнтовно о 23:40, на вулиці Львівській, – пише Волинь24 Автомобіль «Лада Калина» зупинили, оскільки у неї не працювала підсвітка номерів. Виявилось, що чоловік за кермом – нетверезий. Згодом з'ясувалось, що він – колишній працівник внутрішньої безпеки поліції.П'яний 51-річний водій визнав провину та добровільно пройшов тест. Виявилось, вміст алкоголю у крові керманича – 1,89 проміле (при нормі 0,2).До слова, кілька місяців тому його уже зупиняли в районі вулиці Відродження за п'яне керування авто. Тоді він опирався правоохоронцям, намагався утекти та відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю в крові. У результаті чоловіка оштрафували та забрали права.Відтак цього разу чоловік їхав за кермом без прав.

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