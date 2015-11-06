У Луцьку відомий український гурт відзначить 15-річчя





В останній день зими далекого 2003-го року команда зіграла перший концерт у повному складі, що стало своєрідним другим днем народженням гурту, адже до того «Тінь Сонця» більше нагадували студійний проект. Саме з того часу команда стала помітним явищем спершу київської сцени, а дещо згодом - добре знаним гуртом по всій Україні.



В програмі, окрім улюблених хітів, можна буде почути незабутні «ретро-композиції», а також найновіші пісні.



Перші акційні квитки можна замовити онлайн (їх ціна 100 гривень, надалі ціна буде рости).



Детальніше про концерт можна дізнатися



Орагнвзатор - NLL PROMO GROUP та Андрій Мацкевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український гурт «Тінь Сонця» зіграє у Луцьку великий сольний концерт в рамках ювілейного туру «15 років на сцені».В останній день зими далекого 2003-го року команда зіграла перший концерт у повному складі, що стало своєрідним другим днем народженням гурту, адже до того «Тінь Сонця» більше нагадували студійний проект. Саме з того часу команда стала помітним явищем спершу київської сцени, а дещо згодом - добре знаним гуртом по всій Україні.В програмі, окрім улюблених хітів, можна буде почути незабутні «ретро-композиції», а також найновіші пісні.Перші акційні квитки можна замовити онлайн (їх ціна 100 гривень, надалі ціна буде рости).Детальніше про концерт можна дізнатися ТУТ. Орагнвзатор - NLL PROMO GROUP та

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