Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Селець: вул. Крайця

2.09:00 – 17:00

с. Заріччя: вул. Озерна



Іваничівський район



1. 9:00-15:30

с.Павлівка вул.Незалежності, 8Березня, Луцька

2. 10:00-16:00

с.Топилище вул.Молодіжна, Механізаторів

3. 8:00-17:00

школа-інтернат, ФОП Лялька,ФОП Повага,ФОП Панюта, ФОП Галінський, будинок школяра, котельна школи-інтернат смт.Іваничі вул.Грушевського буд.20,22,24,29, Банківська 7,



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 16:00

Камінь-Каширське МСТ (магазин). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

с.Жидичин

ФОП Подригуля Олеся Стефанівна

с.Жидичин

вул.Б.Хмельницького, буд.1-33(непарні)

2. 8:30-16:30

с.Жидичин

ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ КТП-21 с.Жидичин

вул.Шевченка,буд.38-52(парні)



Луцький район



1.10:00-16:00

СГПП «Рать» (офіс), Полонківське СТ (маг. с.Ратнів), ВУЖКГ (артсвердловина), ПАТ «Укртелеком», МП «Лада», ФОПМартинюк В.В, с. Ратнів артсвердловина, буд. культури с. Ратнів вул. Прогінна, Шкільна, Шевченка, Перемоги, Незалежності, Зарічна, Миру, Польова, Виробнича, Молодіжна

2.10:00-16:00

Клуб с.Новокотів

с. Новокотів вул. Звірівська, Лугова, Зелена, Центральна, Новоселівська



Любомльський та Шацький райони



1. с.Світязь

2. с.Городно

3с.Старовойтове: ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" ЗТП-273 "Автопорт-Ягодин"

с.Рівне, Миловань, Зелений Гай, Гуща, МТС,АЗС «Перлина» с.Старовойтове

с.Рівне, Миловань, Зелений Гай, Гуща



Любешівський район



1. 10:00 – 17:00

ФАП, магазин, насосна станція с. Селісок вул. Матюки

с. Бучин

2. 10:00 – 17:00

с. Мала Глуша (частково)



Маневицький район



1. 14:00-17:00

КТП-510, с. Оконськ.

КТП-428 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-328 - Оконська сільська рада (Дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора).

КТП-452, КТП-511, КТП-454 - ФОП Басюк Ірина Богданівна (цех), КТП-255.

КТП-17 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).

КТП-486 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (будівельний майданчик).

2. 10:00-17:00 с. Оконськ

3. 10:00-17:00

смт. Маневичі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

НЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ

2. 09:00-16:00

«Волиньвантажтранс», кафе «Волинь» м.Нововолинськ

вул.Центральна, 1, 7

с.Будятичі



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Єлизаветин школа..

с.Єлизаветин вул.Прилісна.

2. 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.

3. 9:00-17:00 с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.

4. 9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.

5. 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.



6. 9:00-17:00

с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.

с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.

с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.

с.Сокіл кар’єр. с.Духче.

с.Берегове.

7. 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.

с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.





Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Грабово побут. споживачі вул. Волі , 1-го травня

2. 10:00-16:00

ПП "Симонюк" магазин , ПП Скулинець магазин «Прем"єр», ПП Ліхванчук магазин "Мото", ПП Дудка магазин "Хускварна", ПП "Олексюк", Аптека № 36, Відділ Статистики, ТзОВ " Настя" смт.Стара Вижівка,вул.Незалежності, Ковельська, Грушевського, Молодіжна



Турійський район



1. 10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі

2. 10:00-15:30

Школа, ФАП, пошта, АТС, дім молитви, ТРСТ- магазин, ФОП Колбасюк І.В.- магазин, клуб, водокачка, церква, СКЗ, «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, тр.бригада с.Бобли





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Володимир-Волинський район1. 09:00 – 17:00с. Селець: вул. Крайця2.09:00 – 17:00с. Заріччя: вул. Озерна1. 9:00-15:30с.Павлівка вул.Незалежності, 8Березня, Луцька2. 10:00-16:00с.Топилище вул.Молодіжна, Механізаторів3. 8:00-17:00школа-інтернат, ФОП Лялька,ФОП Повага,ФОП Панюта, ФОП Галінський, будинок школяра, котельна школи-інтернат смт.Іваничі вул.Грушевського буд.20,22,24,29, Банківська 7,1.09:00 – 16:00Камінь-Каширське МСТ (магазин). с.Олексіївка, вул.. Олексіївка1. 8:30-16:30с.ЖидичинФОП Подригуля Олеся Стефанівнас.Жидичинвул.Б.Хмельницького, буд.1-33(непарні)2. 8:30-16:30с.ЖидичинПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ КТП-21 с.Жидичинвул.Шевченка,буд.38-52(парні)1.10:00-16:00СГПП «Рать» (офіс), Полонківське СТ (маг. с.Ратнів), ВУЖКГ (артсвердловина), ПАТ «Укртелеком», МП «Лада», ФОПМартинюк В.В, с. Ратнів артсвердловина, буд. культури с. Ратнів вул. Прогінна, Шкільна, Шевченка, Перемоги, Незалежності, Зарічна, Миру, Польова, Виробнича, Молодіжна2.10:00-16:00Клуб с.Новокотівс. Новокотів вул. Звірівська, Лугова, Зелена, Центральна, Новоселівська1. с.Світязь2. с.Городно3с.Старовойтове: ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" ЗТП-273 "Автопорт-Ягодин"с.Рівне, Миловань, Зелений Гай, Гуща, МТС,АЗС «Перлина» с.Старовойтовес.Рівне, Миловань, Зелений Гай, Гуща1. 10:00 – 17:00ФАП, магазин, насосна станція с. Селісок вул. Матюкис. Бучин2. 10:00 – 17:00с. Мала Глуша (частково)1. 14:00-17:00КТП-510, с. Оконськ.КТП-428 - Районний відділ освіти (школа).КТП-328 - Оконська сільська рада (Дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора).КТП-452, КТП-511, КТП-454 - ФОП Басюк Ірина Богданівна (цех), КТП-255.КТП-17 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-486 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (будівельний майданчик).2. 10:00-17:00 с. Оконськ3. 10:00-17:00смт. Маневичі1. 09:00-17:00НЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ2. 09:00-16:00«Волиньвантажтранс», кафе «Волинь» м.Нововолинськвул.Центральна, 1, 7с.Будятичі1. 9:00-17:00с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2. 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3. 9:00-17:00 с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4. 9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5. 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.6. 9:00-17:00с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.7. 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.1. 10:00-17:00с.Грабово побут. споживачі вул. Волі , 1-го травня2. 10:00-16:00ПП "Симонюк" магазин , ПП Скулинець магазин «Прем"єр», ПП Ліхванчук магазин "Мото", ПП Дудка магазин "Хускварна", ПП "Олексюк", Аптека № 36, Відділ Статистики, ТзОВ " Настя" смт.Стара Вижівка,вул.Незалежності, Ковельська, Грушевського, Молодіжна1. 10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі2. 10:00-15:30Школа, ФАП, пошта, АТС, дім молитви, ТРСТ- магазин, ФОП Колбасюк І.В.- магазин, клуб, водокачка, церква, СКЗ, «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, тр.бригада с.Бобли

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