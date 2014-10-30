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«Думаю, це зробили ті, кому потрібна дестабілізація у місті»: підпалили авто депутата від «Самопомочі»

«Думаю, це зробили ті, кому потрібна дестабілізація у місті»: підпалили авто депутата від «Самопомочі»
Двоє невідомих проникли на приватне подвір’я депутата Чорноморської міської ради, керівника Одеської обласної організації «Об’єднання «Самопоміч» Івана Сміренського, облили автівку бензином і підпалили.

Подія трапилася цієї ночі, - повідомляють на сайті «Об’єднання «Самопоміч».

Власник, якого розбудив звук від шин, що почали тріскатися, одразу ж викликав поліцію та надзвичайників. За словами Івана Сміренського, служби приїхали швидко, однак машина згоріла до тла.

Він також розповідає – напередодні інциденту жодних погроз не отримував. «Однак є певні підозри... Думаю, це зробили ті люди, яким потрібна дестабілізація у місті».

За останні два з половиною роки в Чорноморську це вже п’ятий такий інцидент з автомобілями місцевих депутатів. Поліція за фактом підпалу відкрила кримінальне провадження.



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Теги: Іван Сміренський, Самопоміч, підпал
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