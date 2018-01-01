У Латвії під час концерту поліція затримала російських артистів





Про це повідомляє



“Ми грали для російськомовної громади Вентспілса. Вітали жінок з 8 березня. Виявилося, що ми порушили одразу два закони: державний — про заборону святкування комуністичних свят і міський - про заборону балалайок, який був прийнятий 9 травня 2017 року. Поліція перервала наш виступ і повела нас зі сцени. Дуже прикро, „Яблучко“ — наш головний хіт”, — повідомив місцевій пресі художній керівник ансамблю Йосип Шмулевич.



Поліція затримала росіян, внаслідок чого вони були депортовані з країни з п’ятирічною забороною на в’їзд. Митники також переписали всі номери балалайок, яким відтепер заборонено перетинати латвійський державний кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У латвійському місті Вентспілс ансамбль балалаєчників з Росії “Рязанська гармонь” був арештований на сцені під час концерту.Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.“Ми грали для російськомовної громади Вентспілса. Вітали жінок з 8 березня. Виявилося, що ми порушили одразу два закони: державний — про заборону святкування комуністичних свят і міський - про заборону балалайок, який був прийнятий 9 травня 2017 року. Поліція перервала наш виступ і повела нас зі сцени. Дуже прикро, „Яблучко“ — наш головний хіт”, — повідомив місцевій пресі художній керівник ансамблю Йосип Шмулевич.Поліція затримала росіян, внаслідок чого вони були депортовані з країни з п’ятирічною забороною на в’їзд. Митники також переписали всі номери балалайок, яким відтепер заборонено перетинати латвійський державний кордон.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію