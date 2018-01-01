Депутат каже, що у Луцьку мало готелів

Депутат Луцької міської радикаже, що одним із обмежуючих факторів для туристів, які хочуть приїхати до Луцька, є недостатня кількість готелів – в обласному центрі їх значно менше ніж, до прикладу, у невеликому туристичному містечку Кременець на Тернопільщині.Таку думку депутат озвучив під час презентації результатів дослідження із туристичної привабливості міста 15 березня.Опісля заходу в залі виникло невелике обговорення. Так, депутат Павло Данильчук запитав, чи аналізували шляхи добирання до Луцька – яким саме транспортом туристи прибувають до обласного центу Волині. Адже тут немає аеропорту, аби туристи могли без проблем діставатися літаком, але є залізниця, автомобільне сполучення.За словам очільниці соціологічної агенції «Фама», 40% прибувають власним авто, 28% – громадським транспортом, 18% – потягом, майже 9% – туристичним автобусом, 2,8% – БлаБлаКаром тощо.Окрім того, у результатах дослідження показували, що туристи залишаються умісті на ночівлю у 58% випадків. Однак 21% із них проживають у друзів та родичів.«Це проблема готелів, яких дуже мало. От взяти таке місто як Кременець – на долині, на Тернопільщині, я там буваю часто і скажу – там у кілька разів більше готелів, ніж у місті Луцьку. Ну немає де людям зупинитися, справді», – мовив депутат. Адже, коли люди планують подорож і стикаються із проблемою житла, можуть звернути увагу на більш доступні у цьому плані міста.Ще однією проблемою, про яку йому доводилося чути, є короткий час роботи туристичних об’єктів, наприклад, замку Любарта. Адже туристи, які приходять до замку після 18-19, просто не можуть потрапити туди.Наприкінці Данильчук зауважив, що туристичний потенціал міста та Волині величезний, тому треба активно працювати над його розвитком.