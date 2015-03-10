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Російські фанати влаштували масову бійку у Франції

Російські фанати влаштували масову бійку у Франції
У французькому Ліоні перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи місцеві футбольні фанати влаштували бійку з російськими вболівальниками.

Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на сюжет «ТСН».

Фанати французького футбольного клубу Ліон і російського ЦСКА влаштували зіткнення перед грою 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як наголошується, в результаті зіткнень французької поліції довелося навіть застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту.

Відзначимо, що ЦСКА зумів здобути перемогу з рахунком 3:2. Перша дуель завершилася на користь Ліона - 1:0. Таким чином, завдяки більшій різниці м'ячів, які були забиті на виїзді, в наступний раунд змагань пройшов саме ЦСКА.




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Теги: футбол, фанати, спорт
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