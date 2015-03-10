Російські фанати влаштували масову бійку у Франції
Сьогодні, 12:58
У французькому Ліоні перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи місцеві футбольні фанати влаштували бійку з російськими вболівальниками.
Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на сюжет «ТСН».
Фанати французького футбольного клубу Ліон і російського ЦСКА влаштували зіткнення перед грою 1/8 фіналу Ліги Європи.
Як наголошується, в результаті зіткнень французької поліції довелося навіть застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту.
Відзначимо, що ЦСКА зумів здобути перемогу з рахунком 3:2. Перша дуель завершилася на користь Ліона - 1:0. Таким чином, завдяки більшій різниці м'ячів, які були забиті на виїзді, в наступний раунд змагань пройшов саме ЦСКА.
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Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на сюжет «ТСН».
Фанати французького футбольного клубу Ліон і російського ЦСКА влаштували зіткнення перед грою 1/8 фіналу Ліги Європи.
Як наголошується, в результаті зіткнень французької поліції довелося навіть застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту.
Відзначимо, що ЦСКА зумів здобути перемогу з рахунком 3:2. Перша дуель завершилася на користь Ліона - 1:0. Таким чином, завдяки більшій різниці м'ячів, які були забиті на виїзді, в наступний раунд змагань пройшов саме ЦСКА.
Autre vidéo des incidents avec une charge des forces de l’ordre contre les supporters lyonnais @lequipedusoir @lequipe pic.twitter.com/2I9v1TOnjA— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 15 березня 2018 р.
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