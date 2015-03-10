Російські фанати влаштували масову бійку у Франції





Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, - повідомляє



Фанати французького футбольного клубу Ліон і російського ЦСКА влаштували зіткнення перед грою 1/8 фіналу Ліги Європи.



Як наголошується, в результаті зіткнень французької поліції довелося навіть застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту.



Відзначимо, що ЦСКА зумів здобути перемогу з рахунком 3:2. Перша дуель завершилася на користь Ліона - 1:0. Таким чином, завдяки більшій різниці м'ячів, які були забиті на виїзді, в наступний раунд змагань пройшов саме ЦСКА.



Autre vidéo des incidents avec une charge des forces de l’ordre contre les supporters lyonnais @lequipedusoir @lequipe pic.twitter.com/2I9v1TOnjA — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 15 березня 2018 р.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У французькому Ліоні перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи місцеві футбольні фанати влаштували бійку з російськими вболівальниками.Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на сюжет «ТСН».Фанати французького футбольного клубу Ліон і російського ЦСКА влаштували зіткнення перед грою 1/8 фіналу Ліги Європи.Як наголошується, в результаті зіткнень французької поліції довелося навіть застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту.Відзначимо, що ЦСКА зумів здобути перемогу з рахунком 3:2. Перша дуель завершилася на користь Ліона - 1:0. Таким чином, завдяки більшій різниці м'ячів, які були забиті на виїзді, в наступний раунд змагань пройшов саме ЦСКА.

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