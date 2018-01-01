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«М’ясорубка» з крісел: на відомому курорті вийшла з ладу канатна дорога. ВІДЕО

«М’ясорубка» з крісел: на відомому курорті вийшла з ладу канатна дорога. ВІДЕО
На гірськолижному курорті в Гудаурі вийшла з ладу канатна дорога – людей розкидало на всі боки, понад 10 постраждалих.

Очевидці надзвичайної події публікують у мережі жахливі відео, як туристи стрибають з підйомника, аби врятуватися, – пише канал 24.

За попередньою інформацією, на канатній дорозі відключилася електроенергія, після чого частина крісел, на яких сиділи туристи, покотилася вниз – до нижньої станції канатної дороги. Внизу крісла почали врізатися одне в одне, утворивши «м'ясорубку».

Канатна дорога змогла зупинитись лише через 2 хвилини. Рятувальники аварійно спускають туристів з канатної дороги. Наразі відомо, що постраждало понад 10 осіб, серед яких і вагітна жінка – громадянка Швеції.

Їм надали першу медичну допомогу – стан потерпілих середньої важкості, чимало людей мають переломи.





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Теги: НП
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