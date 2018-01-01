«М’ясорубка» з крісел: на відомому курорті вийшла з ладу канатна дорога. ВІДЕО





Очевидці надзвичайної події публікують у мережі жахливі відео, як туристи стрибають з підйомника, аби врятуватися, – пише



За попередньою інформацією, на канатній дорозі відключилася електроенергія, після чого частина крісел, на яких сиділи туристи, покотилася вниз – до нижньої станції канатної дороги. Внизу крісла почали врізатися одне в одне, утворивши «м'ясорубку».



Канатна дорога змогла зупинитись лише через 2 хвилини. Рятувальники аварійно спускають туристів з канатної дороги. Наразі відомо, що постраждало понад 10 осіб, серед яких і вагітна жінка – громадянка Швеції.



Їм надали першу медичну допомогу – стан потерпілих середньої важкості, чимало людей мають переломи.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На гірськолижному курорті в Гудаурі вийшла з ладу канатна дорога – людей розкидало на всі боки, понад 10 постраждалих.Очевидці надзвичайної події публікують у мережі жахливі відео, як туристи стрибають з підйомника, аби врятуватися, – пише канал 24 За попередньою інформацією, на канатній дорозі відключилася електроенергія, після чого частина крісел, на яких сиділи туристи, покотилася вниз – до нижньої станції канатної дороги. Внизу крісла почали врізатися одне в одне, утворивши «м'ясорубку».Канатна дорога змогла зупинитись лише через 2 хвилини. Рятувальники аварійно спускають туристів з канатної дороги. Наразі відомо, що постраждало понад 10 осіб, серед яких і вагітна жінка – громадянка Швеції.Їм надали першу медичну допомогу – стан потерпілих середньої важкості, чимало людей мають переломи.

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