На Волині прогнозують 20 сантиметрів снігу, водіїв просять сидіти вдома





Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Волині.



«Вкотре інформуємо про погіршення погодних умов з 17 березня. На вихідних прогнозують сніг, сильний вітер, можливі перемети. Можливий покрив снігу до 20 см. Будьте уважні!» – зауважують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинських водіїв просять утриматися від поїздок у вихідні.Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Волині.«Вкотре інформуємо про погіршення погодних умов з 17 березня. На вихідних прогнозують сніг, сильний вітер, можливі перемети. Можливий покрив снігу до 20 см. Будьте уважні!» – зауважують правоохоронці.

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