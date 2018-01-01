На Волині прогнозують 20 сантиметрів снігу, водіїв просять сидіти вдома
Сьогодні, 15:31
Волинських водіїв просять утриматися від поїздок у вихідні.
Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Волині.
«Вкотре інформуємо про погіршення погодних умов з 17 березня. На вихідних прогнозують сніг, сильний вітер, можливі перемети. Можливий покрив снігу до 20 см. Будьте уважні!» – зауважують правоохоронці.
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Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Волині.
«Вкотре інформуємо про погіршення погодних умов з 17 березня. На вихідних прогнозують сніг, сильний вітер, можливі перемети. Можливий покрив снігу до 20 см. Будьте уважні!» – зауважують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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