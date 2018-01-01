вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині прогнозують 20 сантиметрів снігу, водіїв просять сидіти вдома

На Волині прогнозують 20 сантиметрів снігу, водіїв просять сидіти вдома
Волинських водіїв просять утриматися від поїздок у вихідні.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Волині.

«Вкотре інформуємо про погіршення погодних умов з 17 березня. На вихідних прогнозують сніг, сильний вітер, можливі перемети. Можливий покрив снігу до 20 см. Будьте уважні!» – зауважують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, рух транспорту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що в декларації головного патрульного Волині
Сьогодні, 15:43
Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»
Сьогодні, 15:32
На Волині прогнозують 20 сантиметрів снігу, водіїв просять сидіти вдома
Сьогодні, 15:31
Смертельна аварія на Волині: п’яний водій «без прав» отримав два роки умовно
Сьогодні, 15:26
З Волині видворили двох іноземців-нелегалів
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
Поліція: на автошляхах Волині ускладнень руху немає Поліція: на автошляхах Волині ускладнень руху немає
28 лютий, 10:00
У Луцьку – штормове попередження У Луцьку – штормове попередження
Сьогодні, 13:30
Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними
15 березень, 15:26
Українців попередили про екстремальні погодні умови Українців попередили про екстремальні погодні умови
15 березень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 1
У Львові прооперували волинського атовця
Сьогодні, 08:00
 1
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8