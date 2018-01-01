Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 17 і 18 березня
Сьогодні, 21:58
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.
За даними Sinoptik.ua, у суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю в Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -11 до -2 градусів, удень до -10…-5. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-9 м/с, заметіль при швидкості вітру 12 м/с і більше.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.
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За даними Sinoptik.ua, у суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю в Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -11 до -2 градусів, удень до -10…-5. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-9 м/с, заметіль при швидкості вітру 12 м/с і більше.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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