Розчищав сніг напідпитку: в Луцьку оштрафували тракториста
Сьогодні, 11:54
У Луцьку притягнули до відповідальності нетверезого тракториста.
Уночі, 17 березня, екіпаж отримав повідомлення про ДТП на Київському Майдані: тут водій трактора збив дорожній знак і поїхав, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Патрульні зупинили його на проспекті Волі, виявили ознаки сп’яніння у водія.
Від проходження перевірки той відмовився.
У результаті – отримав 4 протоколи: за керування в стані сп’яніння, вчинення ДТП, пошкодження дорожнього майна і залишення місця ДТП.
Міру покарання визначить суд.
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Уночі, 17 березня, екіпаж отримав повідомлення про ДТП на Київському Майдані: тут водій трактора збив дорожній знак і поїхав, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.
Патрульні зупинили його на проспекті Волі, виявили ознаки сп’яніння у водія.
Від проходження перевірки той відмовився.
У результаті – отримав 4 протоколи: за керування в стані сп’яніння, вчинення ДТП, пошкодження дорожнього майна і залишення місця ДТП.
Міру покарання визначить суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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