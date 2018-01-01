Розчищав сніг напідпитку: в Луцьку оштрафували тракториста





Уночі, 17 березня, екіпаж отримав повідомлення про ДТП на Київському Майдані: тут водій трактора збив дорожній знак і поїхав, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.



Патрульні зупинили його на проспекті Волі, виявили ознаки сп’яніння у водія.



Від проходження перевірки той відмовився.



У результаті – отримав 4 протоколи: за керування в стані сп’яніння, вчинення ДТП, пошкодження дорожнього майна і залишення місця ДТП.



Міру покарання визначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку притягнули до відповідальності нетверезого тракториста.Уночі, 17 березня, екіпаж отримав повідомлення про ДТП на Київському Майдані: тут водій трактора збив дорожній знак і поїхав, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.Патрульні зупинили його на проспекті Волі, виявили ознаки сп’яніння у водія.Від проходження перевірки той відмовився.У результаті – отримав 4 протоколи: за керування в стані сп’яніння, вчинення ДТП, пошкодження дорожнього майна і залишення місця ДТП.Міру покарання визначить суд.

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