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Розчищав сніг напідпитку: в Луцьку оштрафували тракториста

Розчищав сніг напідпитку: в Луцьку оштрафували тракториста
У Луцьку притягнули до відповідальності нетверезого тракториста.

Уночі, 17 березня, екіпаж отримав повідомлення про ДТП на Київському Майдані: тут водій трактора збив дорожній знак і поїхав, - повідомили в Управлінні патрульної поліції у Волинській області.

Патрульні зупинили його на проспекті Волі, виявили ознаки сп’яніння у водія.

Від проходження перевірки той відмовився.

У результаті – отримав 4 протоколи: за керування в стані сп’яніння, вчинення ДТП, пошкодження дорожнього майна і залишення місця ДТП.

Міру покарання визначить суд.

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Теги: трактор, штраф
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