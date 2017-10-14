У Луцьку влаштовують забіг немовлят
Сьогодні, 17:01
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує наймолодших гостей на спортивне свято. Забіг дітлахів відбудеться 27 березня.
Наприкінці березня «FigliMigli» влаштовує безпрецедентні спортивні змагання. На забіг запрошують немовлят.
«Забіг немовлят» - це спринт на 5-тиметрову дистанцію для дітей до двох років. Правила прості - доповзти до фінішу швидше всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, але не торкатись до дітей. Переможців спринту визначатимуть серед дівчаток і хлопців.
Розпочнеться дійство о 12:00 27 березня. У програмі конкурси, розваги та призи.
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Наприкінці березня «FigliMigli» влаштовує безпрецедентні спортивні змагання. На забіг запрошують немовлят.
«Забіг немовлят» - це спринт на 5-тиметрову дистанцію для дітей до двох років. Правила прості - доповзти до фінішу швидше всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, але не торкатись до дітей. Переможців спринту визначатимуть серед дівчаток і хлопців.
Розпочнеться дійство о 12:00 27 березня. У програмі конкурси, розваги та призи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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