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У Луцьку влаштовують забіг немовлят

У Луцьку влаштовують забіг немовлят
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує наймолодших гостей на спортивне свято. Забіг дітлахів відбудеться 27 березня.

Наприкінці березня «FigliMigli» влаштовує безпрецедентні спортивні змагання. На забіг запрошують немовлят.

«Забіг немовлят» - це спринт на 5-тиметрову дистанцію для дітей до двох років. Правила прості - доповзти до фінішу швидше всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, але не торкатись до дітей. Переможців спринту визначатимуть серед дівчаток і хлопців.

Розпочнеться дійство о 12:00 27 березня. У програмі конкурси, розваги та призи.

У Луцьку влаштовують забіг немовлят


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Теги: «FigliMigli», забіг немовлят, варте уваги
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