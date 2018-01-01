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У Луцьку відремонтують приміщення суду

У Луцьку відремонтують приміщення суду
У Апеляційному суді Волинської області, який знаходиться на вулиці Червоного хреста, 10 у Луцьку, хочуть повести капітальний ремонт приміщення.

Робочий проект щодо ремонту та всі пов’язані з цим необхідні обстеження проведе КП «Волиньпроект» Волинської обласної ради, пишуть Волинські Новини.

Договір із підприємством підписали 16 березня.

Вартість розробки проектно-кошторисної документації оцінили в 41,86 тисячі гривень.

КП «Волиньпроект» має слідувати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та підготувати проект капітального ремонту будівлі суду до 31 травня цього року.

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Теги: Апеляційний суд Волинської області, ремонт
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Коментарі 1
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А як дивитесь для кліток для суддів, може вони над цим працюють?
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