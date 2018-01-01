У Луцьку відремонтують приміщення суду
Сьогодні, 21:38
У Апеляційному суді Волинської області, який знаходиться на вулиці Червоного хреста, 10 у Луцьку, хочуть повести капітальний ремонт приміщення.
Робочий проект щодо ремонту та всі пов’язані з цим необхідні обстеження проведе КП «Волиньпроект» Волинської обласної ради, пишуть Волинські Новини.
Договір із підприємством підписали 16 березня.
Вартість розробки проектно-кошторисної документації оцінили в 41,86 тисячі гривень.
КП «Волиньпроект» має слідувати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та підготувати проект капітального ремонту будівлі суду до 31 травня цього року.
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Робочий проект щодо ремонту та всі пов’язані з цим необхідні обстеження проведе КП «Волиньпроект» Волинської обласної ради, пишуть Волинські Новини.
Договір із підприємством підписали 16 березня.
Вартість розробки проектно-кошторисної документації оцінили в 41,86 тисячі гривень.
КП «Волиньпроект» має слідувати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та підготувати проект капітального ремонту будівлі суду до 31 травня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А як дивитесь для кліток для суддів, може вони над цим працюють?
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