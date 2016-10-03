На Волині відновлюють ферму на півтисячі корів





Як повідомила керівник фермерського господарства Ірина Січковська, комплекс у Радовичах був викуплений ще у 2001 році,





«Маємо декларацію на початок будівництва. Є дозвіл та проектно-кошторисна документація», - зазначила голова господарства.



Наразі завершено реконструкцію одного із трьох приміщень, де уже утримують 160 корів, встановлено доїльний зал та, за сприяння ПрАТ «Дубномолоко», холодильне обладнання.



Всього на ФГ «Аміла» утримуєють 422 корови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фермерське господарство «Аміла» у Турійському районі у 2017 році розпочало реконструкцію тваринницької ферми у селі Радовичі, яка розахована на 540 голів великої рогатої худоби.Як повідомила керівник фермерського господарства, комплекс у Радовичах був викуплений ще у 2001 році, повідомляє департамент агропомислового розвитку Волинської держадміністрації.«Маємо декларацію на початок будівництва. Є дозвіл та проектно-кошторисна документація», - зазначила голова господарства.Наразі завершено реконструкцію одного із трьох приміщень, де уже утримують 160 корів, встановлено доїльний зал та, за сприяння ПрАТ «Дубномолоко», холодильне обладнання.Всього на ФГ «Аміла» утримуєють 422 корови.

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