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З бюджету Шацька виділили кошти на оздоровлення дітей-пільговиків

З бюджету Шацька виділили кошти на оздоровлення дітей-пільговиків
З бюджету Шацької райдержадміністрації виділили кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги.

Про це під час наради повідомили Людмила Єрофєєва, начальник відділу освіти, молоді та спорту, а також Людмила Цевух, секретар Шацької селищної ради, - повідомляє «Район. Шацьк».

«Для забезпечення влітку 2018 року послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки на умовах співфінансування з обласним бюджетом необхідно виділити з районного бюджету 65 тис. грн. (загальна сума становитиме 130 тис. грн.) для придбання путівок в стаціонарні заклади оздоровлення та відпочинку. Крім того, планується відкрити два табори з денним перебуванням дітей на базі двох шкіл району (с. Пульмо та с. Світязь). В них буде відпочивати близько 80 дітей. До відпочинку в таборах в першу чергу будуть залучатися діти соціально-вразливих категорій, талановиті та творчі учні. Дворазове харчування там буде становити близько 28 грн. Для цього з районного бюджету виділено 31 360 грн», - розповіла Людмила Єрофєєва.

«Шацька селищна рада так само із вільних залишків на 2018 рік передбачила 50 000 тис. грн. для придбання путівок в оздоровчі табори (така ж сума очікується з обласного бюджету). В першу чергу, це стосується дітей пільгових категорій, адже в закладах освіти об’єднаної територіальної громади навчається 5 дітей-сиріт, 17 дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей-інвалідів, 50 дітей учасників АТО, 286 дітей з малозабезпечених сімей», - повідомила Людмила Цевух.

В Мельниках, Шацьку та Прип’яті будуть працювати табори з денним перебуванням, де відпочинуть 75 дітей. Крім того, в Шацькій школі-гімназії на 20 дітей буде функціонувати мовний табір.

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Теги: Шацьк, бюджет, оздоровлення
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