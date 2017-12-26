Представили проект реконструкції Театрального майдану в Луцьку

Роботи над проектом з реконструкції Театрального майдану тривали упродовж трьох років.Проект опублікували на сайті архітектурної майстерні «Балан і Стельмащук».Проект має на меті організацію в центральній частині міста публічного простору – багатофункціональної території для відпочинку та проведення загальноміських заходів.На даний час Театральний майдан фактично є транзитною зоною між вулицею Лесі Українки та проспектом Волі, та частково виконує роль неорганізованої автостоянки. Площа не відповідає критеріям ні рекреаційної території, ні території для проведення масових заходів.Освітлення площі недостатнє, освітлюються лише магістральні вулиці, а центральна частина, включаючи пам’ятник Лесі Українки знаходиться в темній зоні. Частину освітлення майдану беруть на себе гірлянди святкової ілюмінації, а також відбите світло вітрин та реклам магазинів.«Функції території масових заходів площа виконує кілька разів на рік, та тільки за умови монтажу на ній додаткових конструкцій – сцени, торгових павільйонів, тощо», - йдеться у повідомленні.Тож архітектори пропонують перетворити транзитну пішохідну зону на публічний простір, з виділенням місць соціальної активності і відпочинку, спілкування та релаксації.Проектом передбачено створення фонтану, сучасно оформленої території для активного та пасивного відпочинку, рекреаційної зони з лавами для відпочинку поза межами транзитних пішохідних напрямків, оптимізація транспортних потоків з організацією автостоянок, відчутне збільшення площі зелених зонКрім того, проектом передбачається багатофункціональність території публічних заходів. Це частина території майдану – сухий фонтан із світло-динамічною програмою. В той же час при вимкнених насосах це площа, що забезпечена умовами для відпочинку і навіть невеликою трибуною – «форумом», обладнаним системою підсилення звуку, яка може виконувати функцію літнього театру, місць проведення фестивалів, або віче, обговорень та громадських слухань.Нині ця територія не використовується та зайнята бетонним коритом непрацюючого фонтану.Передбачається також значне збільшення площі озеленення на майдані, створення нових клумб та газонів. Ці дії не перешкоджатимуть функціонуванню майдану як публічного простору та транзитної зони. Передбачається також архітектурні домінанти на осях вулиць Лесі Українки та Винниченка.Пропонується заміна мощення площі на елементи з натурального каменю. Масштаб елементів мощення та їх колір створюють ритміку, що підкреслює основні осі площі та транзитні напрямки.«Передбачене місце для монтажу тимчасової сцени, яка встановлюється при підготовці масових заходів. Майданчик забезпечений джерелом електроенергії та орієнтований на рекреаційну зону, обладнану місцями для сидіння. На нашу думку, запропоновані заходи суттєво змінять Театральний майдан міста Луцька, перетворивши його з транзитної зони на елемент публічного простору та улюблене місце відпочинку лучан та гостей міста», - зазначають автори проекту.