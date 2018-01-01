На Волині обікрали прикуту до ліжка жінку





Так, в селі Бережанка, власник будинку, в якому у даний час не проживає, виявив пропажу бензопили і мастила до неї. Сумою збитків господар назвав 2 тисячі гривень. Злодії проникли в приміщення, зірвавши навісний замок, - інформує газета



Ще один випадок крадіжки трапився у селі Звиняче. 61-річна місцеву жительку, яку до ліжка прикувала хвороба, обікрали, винесши з будинку півмішка цукру і 600 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі трапилось декілька крадіжок.Так, в селі Бережанка, власник будинку, в якому у даний час не проживає, виявив пропажу бензопили і мастила до неї. Сумою збитків господар назвав 2 тисячі гривень. Злодії проникли в приміщення, зірвавши навісний замок, - інформує газета Волинь-нова Ще один випадок крадіжки трапився у селі Звиняче. 61-річна місцеву жительку, яку до ліжка прикувала хвороба, обікрали, винесши з будинку півмішка цукру і 600 гривень.

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