На Волині обікрали прикуту до ліжка жінку
Сьогодні, 10:29
У Горохівському районі трапилось декілька крадіжок.
Так, в селі Бережанка, власник будинку, в якому у даний час не проживає, виявив пропажу бензопили і мастила до неї. Сумою збитків господар назвав 2 тисячі гривень. Злодії проникли в приміщення, зірвавши навісний замок, - інформує газета Волинь-нова.
Ще один випадок крадіжки трапився у селі Звиняче. 61-річна місцеву жительку, яку до ліжка прикувала хвороба, обікрали, винесши з будинку півмішка цукру і 600 гривень.
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Так, в селі Бережанка, власник будинку, в якому у даний час не проживає, виявив пропажу бензопили і мастила до неї. Сумою збитків господар назвав 2 тисячі гривень. Злодії проникли в приміщення, зірвавши навісний замок, - інформує газета Волинь-нова.
Ще один випадок крадіжки трапився у селі Звиняче. 61-річна місцеву жительку, яку до ліжка прикувала хвороба, обікрали, винесши з будинку півмішка цукру і 600 гривень.
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