Через аварію на трасі Луцьк-Рівне – величезний затор





Про це пишуть



Станом на 23:30 поліцейські регулювали рух, пропускаючи автомобілі «порціями».



Зі слів очевидців, автомобілі майже не рухаються в обох напрямках.



Тим часом поблизу Рівного через аварію за участю вантажівки утворився двохкілометровий затор.



Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 20 березня між селами Дорогобуж і Горбаків.



На слизькій дорозі вантажівку занесло, розвернуло й вона врізалася в огородження.



Через ДТП десятки вантажівок застрягли в заторі, водії легковиків змушені робити об'їзд зустрічною смугою.



На місці події працюють пожежники та поліція.



Нагадаємо, водії у соціальних мережах повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Рівне через погані погодні умови у заторі стоять десятки заблокованих автомобілів.Про це пишуть Волинські новини Станом на 23:30 поліцейські регулювали рух, пропускаючи автомобілі «порціями».Зі слів очевидців, автомобілі майже не рухаються в обох напрямках.Тим часом поблизу Рівного через аварію за участю вантажівки утворився двохкілометровий затор.Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 20 березня між селами Дорогобуж і Горбаків.На слизькій дорозі вантажівку занесло, розвернуло й вона врізалася в огородження.Через ДТП десятки вантажівок застрягли в заторі, водії легковиків змушені робити об'їзд зустрічною смугою.На місці події працюють пожежники та поліція.Нагадаємо, водії у соціальних мережахна трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію