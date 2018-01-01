Через аварію на трасі Луцьк-Рівне – величезний затор
Сьогодні, 00:21
На трасі Луцьк-Рівне через погані погодні умови у заторі стоять десятки заблокованих автомобілів.
Про це пишуть Волинські новини.
Станом на 23:30 поліцейські регулювали рух, пропускаючи автомобілі «порціями».
Зі слів очевидців, автомобілі майже не рухаються в обох напрямках.
Тим часом поблизу Рівного через аварію за участю вантажівки утворився двохкілометровий затор.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 20 березня між селами Дорогобуж і Горбаків.
На слизькій дорозі вантажівку занесло, розвернуло й вона врізалася в огородження.
Через ДТП десятки вантажівок застрягли в заторі, водії легковиків змушені робити об'їзд зустрічною смугою.
На місці події працюють пожежники та поліція.
Нагадаємо, водії у соціальних мережах повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне
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Про це пишуть Волинські новини.
Станом на 23:30 поліцейські регулювали рух, пропускаючи автомобілі «порціями».
Зі слів очевидців, автомобілі майже не рухаються в обох напрямках.
Тим часом поблизу Рівного через аварію за участю вантажівки утворився двохкілометровий затор.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 20 березня між селами Дорогобуж і Горбаків.
На слизькій дорозі вантажівку занесло, розвернуло й вона врізалася в огородження.
Через ДТП десятки вантажівок застрягли в заторі, водії легковиків змушені робити об'їзд зустрічною смугою.
На місці події працюють пожежники та поліція.
Нагадаємо, водії у соціальних мережах повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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