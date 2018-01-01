Лучани нарікають на загиджений міст через залізничні колії. ВІДЕО





Нині зовнішній вигляд переходу не надто привабливий. Його конструкції покриті іржею, обклеєні скотчем та оголошеннями, – йдеться в сюжеті



Під час відкриття переходу планували збудувати ліфт, аби люди з інвалідністю могли ним скористатися. Нині старші люди нарікають, що ходити мостом важко.



Надземний перехід перебуває на балансі департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. У мерії кажуть, що розглядали питання вдосконалення мосту. «Щодо інвалідів, ми це питання розглядали. Це дорогавртісно по коштах. Щодо накриття, одним із пунктів замовлення (капітального ремонту, – ред.) якраз буде накриття та якісне освітлення», – каже директор департаменту Юрій Крась.



Він розповідає, що торік на санітарне прибирання переходу та прилеглої до нього території, очищення урн від сміття, витратили майже 23 тисячі гривень. У 2018 на санітарне прибирання переходу заклали 21 тисячу гривень.



«Оголошення здираються час від часу, чиститься він. Але ж ви самі розумієте, не можуть же ж кожен день стояти його дерти», – додає посадовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку будівництва і здачі мосту, який сполучає залізничний вокзал та Завокзальний ринок минуло 15 років.Нині зовнішній вигляд переходу не надто привабливий. Його конструкції покриті іржею, обклеєні скотчем та оголошеннями, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині Під час відкриття переходу планували збудувати ліфт, аби люди з інвалідністю могли ним скористатися. Нині старші люди нарікають, що ходити мостом важко.Надземний перехід перебуває на балансі департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. У мерії кажуть, що розглядали питання вдосконалення мосту. «Щодо інвалідів, ми це питання розглядали. Це дорогавртісно по коштах. Щодо накриття, одним із пунктів замовлення (капітального ремонту, – ред.) якраз буде накриття та якісне освітлення», – каже директор департаментуВін розповідає, що торік на санітарне прибирання переходу та прилеглої до нього території, очищення урн від сміття, витратили майже 23 тисячі гривень. У 2018 на санітарне прибирання переходу заклали 21 тисячу гривень.«Оголошення здираються час від часу, чиститься він. Але ж ви самі розумієте, не можуть же ж кожен день стояти його дерти», – додає посадовець.

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