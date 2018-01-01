Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 березня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

ТзОВ „П’ятидні” КТП-357 с.Тростянка

2.09:00 – 17:00

с.Овадно: вул.Тополева, Нова



Горохівський район



1.с.Пустомити

09:00-17:00

ФоП Мулько А.А.-магазин

ПАТ "Укртелеком"-АТС с.Пустомити

Пустомитівська сільська рада-Клуб

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-

с. Пустомити:

вул. Подольська

вул.Центральна, вул.Молодіжна



Іваничівський район



1.10:00-17:00

с. Топилище



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

К-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул. Олексіївка.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

КТП-509 с.Башлики

Цуманське споживче товариство

Сільська рада Дубище

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Церква УПЦ

ФОП Лебідь Олександр Олександрович

ФОП Януль Олександр Олександрович КТП-509 с.Башлики

вул.Шкільна

2.8:30-16:30

КТП-519 с.Башлики КТП-519 с.Башлики

Вул. Молодіжна

3.10:00-15:00

КТП-496 с.Звірів

ФОП Панасюк Василь Андрійович

КТП-496 с.Звірів

вул.Дружби,1-30,вул.Київська,18-32

вул.Київська,36-60



Ковельський район



1.9:00-17:00

ТзОВ"Колібрі"

РЖКП №1

ТзОВ Торговий дім Любарт

ТОВ"Світ канцелярії"

ФОП Сасовський А.В.

ФОП Ревчук В.О.

м.Ковель



Луцький район



1.10:00-17:00 Полонківське споживче товариство. с.Голишів вул.Садова.

2.10:00-17:00

с. Запусти: Продмаг №20; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Веселе



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

с.Бірки

2.9:00 – 17:00

пилорама с.Красна Воля, клуб, церква, магазин с.Коцюри школа, д.садок, магазин с.Римачі, Бережці с. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин, Лисняки

3.9:00 – 17:00

смт.Шацьк

вул.Зелена, Дружби, І.Франка



Любешівський район



1.10:00 – 17:00 НПП «Прип’ять- Стохід», Реалєбітаційний центр, МНС, смт.Любешів вул.Бондаренка



Маневицький район



1.10:00-17:00

с.Оконськ



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Грабово вул Центральна, Медова, Шкільна, Набережна



Турійський район



1.09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-52

2.10:00-16:00 с.Свинарин

3.10:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М., Толстов О.Д., Печора М.І., Столярчук О.П., Олеярник Г.П., Бевзова Н.О., Пацерук В.К., Ковальчук В.О., Миси люк В.В., Федорук П.С., Полянський, Головчак В.В., Жук Г.О., Оніщук О.П., Киричук О.П., Токарська Т.М., Міхайлуц В.В., Підсадна Г,В.- магазин, церква, Б/К , глядацький зал, УЖКГ – госпдвір, водокачка, котельня, ФОП Сучак В.- лазня, ФОП Маринюк В.І.- пункт прийому молока, Луківська с/р – ППЧ, насосна, адмінприміщення, ПТУ- гуртожиток, АТС, пошта, школа, кухня, дільниця ПрАТ «Волиньобленерго», ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Ковельська, Миру, Грушевського, Шевченка, Жовтнева



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00ТзОВ „П’ятидні” КТП-357 с.Тростянка2.09:00 – 17:00с.Овадно: вул.Тополева, Нова1.с.Пустомити09:00-17:00ФоП Мулько А.А.-магазинПАТ "Укртелеком"-АТС с.ПустомитиПустомитівська сільська рада-КлубКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-с. Пустомити:вул. Подольськавул.Центральна, вул.Молодіжна1.10:00-17:00с. Топилище1.09:30 – 17:00К-Каширське МСТ «магазин», К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс). с.Олексіївка, вул. Олексіївка.1.8:30-16:30КТП-509 с.БашликиЦуманське споживче товариствоСільська рада ДубищеКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Церква УПЦФОП Лебідь Олександр ОлександровичФОП Януль Олександр Олександрович КТП-509 с.Башликивул.Шкільна2.8:30-16:30КТП-519 с.Башлики КТП-519 с.БашликиВул. Молодіжна3.10:00-15:00КТП-496 с.ЗвірівФОП Панасюк Василь АндрійовичКТП-496 с.Звіріввул.Дружби,1-30,вул.Київська,18-32вул.Київська,36-601.9:00-17:00ТзОВ"Колібрі"РЖКП №1ТзОВ Торговий дім ЛюбартТОВ"Світ канцелярії"ФОП Сасовський А.В.ФОП Ревчук В.О.м.Ковель1.10:00-17:00 Полонківське споживче товариство. с.Голишів вул.Садова.2.10:00-17:00с. Запусти: Продмаг №20; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Веселе1.9:00 – 17:00с.Бірки2.9:00 – 17:00пилорама с.Красна Воля, клуб, церква, магазин с.Коцюри школа, д.садок, магазин с.Римачі, Бережці с. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин, Лисняки3.9:00 – 17:00смт.Шацьквул.Зелена, Дружби, І.Франка1.10:00 – 17:00 НПП «Прип’ять- Стохід», Реалєбітаційний центр, МНС, смт.Любешів вул.Бондаренка1.10:00-17:00с.Оконськ1.09:00-17:00Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж1.10:00-17:00с. Грабово вул Центральна, Медова, Шкільна, Набережна1.09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-522.10:00-16:00 с.Свинарин3.10:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М., Толстов О.Д., Печора М.І., Столярчук О.П., Олеярник Г.П., Бевзова Н.О., Пацерук В.К., Ковальчук В.О., Миси люк В.В., Федорук П.С., Полянський, Головчак В.В., Жук Г.О., Оніщук О.П., Киричук О.П., Токарська Т.М., Міхайлуц В.В., Підсадна Г,В.- магазин, церква, Б/К , глядацький зал, УЖКГ – госпдвір, водокачка, котельня, ФОП Сучак В.- лазня, ФОП Маринюк В.І.- пункт прийому молока, Луківська с/р – ППЧ, насосна, адмінприміщення, ПТУ- гуртожиток, АТС, пошта, школа, кухня, дільниця ПрАТ «Волиньобленерго», ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Ковельська, Миру, Грушевського, Шевченка, Жовтнева

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